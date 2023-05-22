皇崗口岸重建工程延遲兩年至2025年竣工　保安局：正進行基坑工程

正在重建的皇崗口岸，原訂2023年竣工。保安局局長鄧炳強日前表示，重建完後的新皇崗口岸，會實施「一地兩檢」。不過，究竟新的口岸旅檢大樓何時完成？事實上，深圳市建築工務署近日仍就新口岸的不同工程展開招標，包括今年4月才就新皇崗口岸綜合業務樓的施工總承包招標。近月有深圳媒體報道，新皇崗口岸料2025年竣工；有份設計口岸聯檢大樓的Aedas（凱達環球），其網站亦顯示2025年才竣工。

保安局回覆《香港01》確認，根據深圳市政府的估算，新皇崗口岸聯檢大樓目標爭取於2025年底建成，正進行基坑工程，換言之即延期起碼兩年落成。不過，當局未有透露延期的原因，只表示會就進度與深圳保持緊密溝通。



▼1月9日 皇崗口岸新聯檢大樓仍在興建▼



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重建後「一地兩檢」 擬接駁北環線支線直達

原有的皇崗口岸建於1989年底啟用，深圳市政府於2018年提出原址重建口岸，重建後實施「一地兩檢」；之後香港可以騰空逾20公頃的落馬洲邊境管制站用地。根據保安局於2021年2月向立法會提交的文件，當時指據深圳市政府估算，新皇崗口岸的主體工程，最早可望於2023年底完成。

不過，深圳市建築工務署近日仍就工程招標，例如5月6日就新口岸的地鐵設施及運營安全影響評估招標。文件提到，項目內有7條鐵路線，包括港鐵北環線支線。翻查資料，港府計劃將北環線支線，經落馬洲河套港深創科園，接入新皇崗口岸。

北環線擬建支線往皇崗及東延線往新界北新市鎮。(《北部都會區發展策略》圖片）

究竟新皇崗口岸何時重建完成？今年初《香港01》曾到工地現場，當時發現地盤仍然沙塵滾滾。事實上，近月亦有深圳媒體亦曾報道，新皇崗口岸於2024年竣工，亦有報道指2025年完成，不過未見有官方的正式說法。5月17日鄧炳強於立法會上回應「一地兩檢」安排時，亦有談及皇崗口岸，但同樣未提及重建工程的進度及竣工目標。

保安局確認工程延期 目標2025年重建完成

保安局回覆《香港01》表示，港府一直與深圳市政府共同推進皇崗口岸重建工作，據了解現時新皇崗口岸已展開基坑工程，相關工程將於今年下半年內完工。根據深圳市政府的估算，新皇崗口岸聯檢大樓目標是力爭於2025年底建成。保安局指，港政會繼續與深圳市政府就重建項目，包括工程進度，保持緊密溝通。不過當局未解釋為如延期。

▼新皇崗口岸旅檢大樓概念圖▼



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立法會議員張欣宇表示，新口岸工程仍處於地基施工階段，即使以內地的建造速度，相信2025年底竣工是合理估算，不能趕及2023年底，惟工程由內地負責，港府亦未曾交代其進度。他續指，兩地通關後，皇崗的繁忙程度未及往昔，不少人乘搭高鐵來往兩地。他又指，重建進度會影響港府，何時可以釋放落馬洲管制站的用地，不過按照香港規劃速度，由於相關一帶用地仍是初步研究、規範，故即使延遲釋放，亦不太影響之後的發展。

▼皇崗口岸臨時旅檢大樓▼



目前每日約2萬人用臨時旅檢大樓

新口岸重建期間，市民現時只可使用臨時旅檢大樓，其設計通關能力為每日30,000人次及客車3,000架次，較原有口岸為低。問到工程延期會否有大影響，經營跨境巴士的非專利巴士聯會主席蔡順基表示，由於現有旅檢大樓只屬臨時，配套始終一般，但由於現時每日通常只有約2萬多人次使用旅檢大樓，故整體客運未有大問題。

翻查入境處數據，與皇崗口岸相連的落馬洲管制站，平日約2萬多人次，或只有萬多人次使用；但假日則大約有3萬多人次，例如4月30日就有約3.6萬人次。至於重建後的新口岸大樓，預計每日可應付20萬至30萬人次。