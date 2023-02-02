通關｜皇崗下周重開將改用臨時旅檢大樓　運輸署：皇巴已準備服務

中港通關即將迎來新階段，消息指羅湖、皇崗口岸將最快2月6日重開，而且屆時會取消配額及核酸檢測陰性要求。不過，現時皇崗口岸正重建，重開究竟如何安排呢？據了解，屆時將會使用2020年竣工的臨時旅檢大樓，有直通巴業界指，其位置大約於原口岸大樓的貨車上落位置，設計通關能力為每日30,000人次及客車3,000架次。不過翻查資料，2019年時，皇崗／落馬洲口岸每日有68,000人次過關，扣除貨車亦每日有10,000架次進出，意味運力縮減。

《香港01》上月初到落馬洲皇巴站觀察，部份皇巴的禁區紙及行車證亦過期。運輸署回覆表示，營辦商已準備於皇崗口岸恢復旅檢服務時，恢復跨境巴士服務。直通巴業界亦指，屆時會恢復服務，但不會推通宵班次。



▼1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門▼



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田北辰：東鐵線需以終點站分流

實政圓桌立法會議員田北辰表示，據其了解羅湖、皇崗口岸將於下周通關，屆時配額及核酸陰性要求將會同步取消。他又指，由於羅湖站仍有工程未完成，影響客運能力，港鐵屆時需研究如何控制客量，相信屆時東鐵線北行列車會以不同終點站，即上水、落馬洲、羅湖等不同終點作分流。

皇崗新大樓2023底啟用 改為「一地兩檢」

皇崗口岸方面，由於1980年代末啟用，故深圳市政府於2019年提出原址重建，之後更會採用「一地兩檢」。然而，重建工程仍未完成，據了解，通關後將會使用2020年中完成的皇崗臨時旅檢場地。翻查資料，臨時大樓的設計通關能力為旅客每日30,000人次、客車3,000架次。另外，設有40條旅客過關通道，客車過關通道16條。

非專利巴士聯會主席、永東直巴副總經理蔡順基表示，通關後會使用臨時大樓，早前亦曾到場視察，位於原有皇崗口岸的貨車上落位置。他表示，雖然規模較原有舊大樓細，但始終屬臨時性質，基本設施亦齊全。雖然深圳當局預計2023年底新大樓會重建完成，不過他認為進度不樂觀，隨時延至2024年。

▼1月9日 皇崗口岸新聯檢大樓仍在興建▼



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永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基（資料圖片/李澤彤攝）

直通巴暫不提供24小時服務

蔡又指，現時直通巴業界的運力大約為封關前的三至四成，皇崗重開後其公司會開設觀塘、尖沙咀等往皇崗的路線，但暫時不會全日24小時服務，預料每早6時至晚上11時營運，大約每日30多班單方車次，每半小時一班。他坦言，業界始終欠缺人手，整體運輸業都缺司機。

▼1月3日的新田皇巴站▼



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運輸署：皇巴於口岸恢復時投入服務

除了直通巴，來往皇崗口岸的另一主要交通為「皇巴士」。《香港01》一月初曾到新田公共運輸交匯處的「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」站，該站荒廢近三年，部份皇巴士的行車證、禁區紙已過期。

據了解，皇巴早前已試車，並有職員清理站內外的雜草。運輸署回覆表示，皇巴營辦商已準備於皇崗口岸恢復旅檢服務時，恢復跨境巴士服務。

至於行車證禁署方又指，在收到營辦商相關車輛牌照，或封閉道路通行許可證續期申請後會盡快處理。