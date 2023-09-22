JPEX｜被捕兩人與幣少相關　2019年挖礦機案警方仍在調查未起訴

加密貨幣平台JPEX 涉騙案至今有11人被捕，其中兩名被捕人莫浚廷及鄧立迅均與「幣少爺」黃鉦傑有關，莫浚廷在2019年曾因幣少的挖礦機涉嫌串謀詐騙案被捕，但案件至今未有人被控。鄧立迅去年涉及一宗小額錢債申索案件，與幣少同列為被告。幣少近兩年自稱化身為Rapper（饒舌歌手），經常在YouTube催谷JPEX，更要支持者「賣腎加倉」。

警方今日（9月22日）指，2019年的挖礦機案，有三人涉串謀詐騙案被捕，涉案2,750萬元，案件仍在調查當中。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

「幣少爺」黃鉦傑，已刪除他YouTube頻道中，所有催谷JPEX的影片。（影片存檔）

二人為JPEX不同註冊公司員工

加密貨幣平台JPEX 涉串謀詐騙案至今有11人被捕，其中兩人與「幣少爺」黃鉦傑過往案件相關。

當中25歲、報稱職業為司機的被捕男子莫浚廷，與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。另一名涉JPEX串謀詐騙案的26歲被捕人士鄧立迅，是「Web3.0 Technical Support Limited」的員工，報稱職業為侍應。

JPEX案被捕的鄧立迅，於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。

助手莫浚廷與幣少同為12宗案件被告

莫浚廷在2019年2月28日，與「幣少」黃鉦傑一同因涉售賣挖礦機一事，涉嫌串謀詐騙被捕，當時警方更指莫是「幣少」的助手。

翻查資料，自2020年起牽涉至少13宗民事訴訟，當中12宗與「幣少」或其旗下的幣少集團有限公司同列被告，案件均與合約及追討債項有關。

其中一宗2022年的民事訴訟，鄧立迅與幣少及莫浚廷同列被告。

2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當年莫浚廷於挖礦機講座時的情況。（網上圖片）

拘捕三人涉串謀詐騙

黃鉦傑當時曾公開推銷售價5位數，可挖出加密貨幣「Filecash coin」（FCC），多名苦主其後報案，稱回報作出虛假聲稱。一名買家更入稟法院，向幣少追討索償12.5萬元。幣少高調被捕後，警方無再交代調查進度。

《香港01》向警方查詢有否涉案人士被起訴，警方今日（9月22日）回覆稱共收到78人報案，指他們購買與虛擬貨幣相關的電腦設備及投資虛擬貨幣後，未能收到相關回報或退款，涉案金額約2,750萬元，案件由商業罪案調查科跟進。

警方經調查後拘捕三名本地男子，涉嫌「串謀詐騙」，懷疑與案有關，但僅稱案件仍在調查當中。

2019年2月28日，「幣少爺」黃鉦傑及助手莫浚廷，因挖礦機涉嫌串謀詐騙被捕。圖為當時警方帶黃鉦傑到荃灣的辦公室搜查。（資料圖片 / 賴南秋攝）

▼幣少2018年在深水埗撒鈔票▼



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2018年深水埗撒鈔案 判囚十日緩刑一年

黃鉦傑除了賣挖礦機被捕外，最為人印象深刻是他2018年在深水埗福華街及桂林街交界撒鈔票，吸引逾百人圍觀及拾錢。最終他承認一項在公眾地方犯的妨擾罪，被判囚十日，緩刑一年。

2018年12月「幣少爺」黃鉦傑，因深水埗撒鈔案被捕。（資料圖片 / 黃偉民攝）

拍片叫支持者「賣腎加倉」JPEX自家幣

黃鉦傑在2019年挖礦機一案被捕後轉趨低調，但他近年已轉型做饒舌歌手BSY，接受媒體訪問時更自稱有丁點情緒病，不太喜歡露面。他更稱幾年前遭人唾棄及責罵，令他情緒大受影響，更對不起他的朋友及家人。

他的Youtube頻道中曾催谷JPEX，要支持者「賣腎加倉」自家發行的加密貨幣JPC。但證監會警告JPEX後，他已刪除所有與JPEX相關的影片。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼

