JPEX｜持牌平台稱申牌需時逾兩年　遇「毋須審查可開戶」必須警惕

虛擬資產交易平台「JPEX」涉違規經營，至今11人被捕，令市民關注虛擬交易平台安全性。本港目前有兩間虛擬資產交易平台公司獲發牌，其中一間持牌平台、OSL執行董事及法規事務主管刁家駿今日（21日）表示，虛擬平台申領牌照需時較傳統券商長許多，其公司用了超過兩年時間，但指認同香港發牌框架理念，認為可予投資者更好保障，出事時投資者也知道如何追討。



刁家駿提醒投資者，倘有人以「零風險高回報」作招徠應立刻「著燈」警醒，也要留意一些不需審查可開戶的投資平台：「如果平台唔需要知道你係邊個，你都唔會知佢係邊個。」



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OSL公司執行董事及法規事務主管刁家駿今早在商台節目中表示，虛擬平台發牌流程與一般發牌流程相同，但需時較傳統券商長許多，其公司用了超過兩年時間申領牌照，因數字資產平台領域較新，與傳統模式有出入，市場需花多些時間審查。

刁家駿稱同意證監會做法，也認同香港發牌框架理令，認為JPEX事件正正可看到當地法制的不完善，由於規管數字資產領域仍在發展中，或會給予投資者錯覺，其規管及登記發牌制度或與傳統市場保障是一樣，而香港較審慎做法則能給予投資者更好保障。

刁家駿表示，客戶多關注方便程度及用戶體驗，但開戶審查必需跟從法定要求及監管機構要求，與銀行或證券開戶、簽保單等大致上不會有太大分別，數字資產也要加保證，例如有合適的科技審查等，已屬行規。他提醒投資者，若有平台指不用審查可開戶，買即時警惕：「如果平台唔需要知道你係邊個，你都唔會知佢係邊個。」

2022年2月，加密貨幣平台JPEX，在香港大賣廣告。（Anthony Kwan / Getty Images）

刁家駿亦提醒投資者，需留意無論是數字平台還是傳統投資，永遠無絕對安全或完全無風險的投資活動，當有人指「零風險、高回報」時，應即時「著燈」警惕。他指投資無絕對安全，即使買保險、存款等，因過去10至20年也有保險公司及銀行倒閉，投資平台也有風險。

他指出，發牌制度可給予客觀的底線，因持牌平台作為券商及平台，需每月向證監會交報告，確保財政透明度，以及流動資金和資本金達法定水平，其負責人也要通過深入的背景審查，「有問題時，起碼知去邊追同邊到告，至少知佢存在於香港」。

刁家駿稱過去曾有海外平台倒閉或有糾紛，香港投資者或無辦法追討，或者在海外尋法律意見費用較昂貴，甚至根本做不到。

問及是否支持公開申請中名單，刁家駿稱不同意做法，因投資者了解市場狀況程度較低，許多不同名單出現會制造空間令人誤解，以為申請中便是安全可靠。他指英國、新加坡會公開一些已知的非法營運名單，香港證監會也開始做，認為有關做法可令投資者有多個機會核實風險及衡量評估。