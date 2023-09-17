杭州亞運｜霍啟剛冀突破獎牌數　指港辦國際賽可推動夜經濟

杭州亞運將於本月23日揭幕，港隊派出逾600名香港運動員北上參賽，團隊規模屬歷來最大。亞運香港代表團團長霍啟剛今早（17日）在電台節目指，港隊的運動員及隨行人員均已準備好，期望港隊今屆可取得好成績，突破上一屆奪得的獎牌數目。他同時強調運動員訓練，參賽過程亦重要，希望市民多留意及支持港隊運動員在不同項目的賽事。



他又提到，劍擊隊張家朗在2021年東京奧運取得男子鈍劍個人賽金牌時，社會放下很多矛盾、與不開心，相信透過體育可以做凝聚社會，希望政府考慮購入明年巴黎奧運的轉播權。政府正推動夜經濟， 他指香港舉辦國際7人欖球賽期間，吸引人流到附近一帶消費和飲食。



亞運香港代表團團長霍啟剛表示 ，今屆亞運原定去年舉行，但因為疫情推遲到今年，形容是幾經波折，他及運動員一直也很焦急。將舉行的今屆亞運亦屬疫後首個運動會，世界各地踴躍參與，酒店住宿較為緊張。

冀市民不要只留意決賽 可支持不同項目賽事

他又指，港隊的運動員及隨行人員均已準備好，觀乎運動員過去在不同賽事均奪得獎牌，成績一直在提升，加上今年亞運在中國舉行，形容是「同聲同氣」，相信運動員在氣候、飲食、住宿等方面較容易適應，期望港隊今屆可取得好成績，突破上一屆奪得的獎牌數目。

但他也強調，「拎幾多牌緊要，過程都緊要」，運動員訓練也相當刻苦，希望市民不要只留意決賽，也多留意及支持港隊運動員在不同項目的賽事。而今屆亞運也有不少較年輕的新增項目，如電競、街舞、滑板等，市民也可以留意。

亞運香港代表團團長霍啟剛指，現時男子籃球港隊有機會參賽，實為「遲嚟嘅好消息」。（資料圖片 /葉詩敏攝）

男籃港隊重獲亞運資格 指港協一直爭取惟未成功

至於早前黎巴嫩男子籃球隊退賽，男子籃球港隊重獲亞運資格，霍啟剛指當初知悉今屆亞運更改入圍數目後，港協暨奧委會一直向有關方面爭取，惟未能成功，但現時男子籃球港隊有機會參賽，實為「遲嚟嘅好消息」。

霍啟剛續指，出外培訓、作賽這些經歷對運動員很重要，港府近年也鼓勵運動員出國參賽，而運動員出外經歷多，成績也有所提升，港隊現時能參與競爭的項目亦較以往多。

他表示，今次帶隊前往杭州參與亞運，已準備好資料，希望屆時多宣傳香港的啟德體育園，並希望啟德體育園未來可以做到牽頭的角色，成為引進更多國際賽事到大灣區的起點。

霍啟剛又以張家朗在2021年東京奧運取得男子鈍劍個人賽金牌，社會也因而放下很多矛盾、與不開心，相信透過體育可以做凝聚社會。（資料圖片）

指張家朗奪奧運金牌令社會放下矛盾和不開心

霍啟剛又以張家朗在2021年東京奧運取得男子鈍劍個人賽金牌，社會也因而放下很多矛盾、與不開心，相信透過體育可以做凝聚社會。

他續指，傳媒對體育產業化很重要，令更多人知道不同的體育消息，政府當年購入東京奧運轉播權，令全民都可以收看奧運賽事，帶來的影響力亦很大，希望政府考慮購入明年巴黎奧運的轉播權。

政府正推動夜經濟， 他指香港舉辦國際7人欖球賽期間，吸引人流到附近一帶消費和飲食，希望政府爭取更多大型賽事在香港舉辦，並協調零售業、餐飲業等行業。