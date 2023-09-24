港車北上｜9.29至10.6免費行駛港珠澳大橋　來回節省300元人民幣

即將迎來中秋節、國慶連假，內地將實施「小型客車免費通行政策」，由9月29日零時零分起，至10月6日午夜12時，七座位或以下的私家車，可以免費行駛港珠澳大橋往返珠海或澳門口岸。

今次為「港車北上」於7月1日實施以來，首次迎來「小型客車免費通行政策」，獲批駕駛者於上述時間來回，可省卻300元人民幣的大橋通行費。翻查運輸署的「港車北上」預約系統，在免費日子中，暫時只有9月30日的一個出發時段額滿，其他日子及時間仍可預約。



▼7月1日「港車北上」實施 記者與車主實施北上▼



+ 5

預約尚有大量時間可選

「小型客車免費通行政策」為全國性政策，一般於農曆新年、清明節、勞動節、國慶等四個法定假期，以及其連休日實施，期間七座位或以下的私家車可以免費行駛高速公路。

運輸署表示，根據港珠澳大橋管理局通知，由今年9月29日零時零分至10月6日午夜12時，大橋將實施「小型客車免費通行政策」，七座位或以下（包括司機）的私家車經大橋往返珠海或澳門口岸時，均毋須繳付150元人民幣的通行費。

「港車北上」預約系統，在免費日子中，暫時只有9月30日的早上10時至中午12時59分一個出發時段額滿，其他日子及時間仍可預約。（運輸署網站截圖）

節日免費行高速屬全國政策 港車北上首次受惠

大橋於中秋節及國慶假期免收小型客車通行費的全國性政策，將由負責營運大橋主橋的大橋管理局執行。運輸署指，駕駛私家車經大橋往返珠海或澳門的人士，必須確保其符合粵港澳三地政府對跨境私家車的規定。