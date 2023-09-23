杭州亞運開幕禮｜市民商場看大電視直播　有市民留意夜消費優惠

第19屆亞運會今晚（23日）杭州開鑼，全港不同體育館及商場均直播區。觀塘apm商場大堂層設有大電視直播開幕禮，有藝人坤哥吳業坤到場參與大電視直播開幕式及獻唱歌曲，現場設有觀眾席，坐滿不少揮動打氣棒的市民，周邊也有不少市民圍觀。



有市民表示雖然政府推動夜經濟，但消費習慣沒有多大變化，不過也有人稱更多留意商場優惠及消費。



觀塘apm一連15日直播重點運動項目，包括劍擊、游泳及新興電競項目等等。有市民表示自上屆奧運會後更多留意游泳項目及支持港隊運動員。

情侶李先生與張小姐到現場準備觀看杭亞運開幕禮直播，李先生表示最喜歡看籃球項目，希望看到香港運動員出賽，「盡自己最大努力做最好就得嘅啦，開心啲啊。」而二人都喜歡看游泳及劍擊，小姐表示，自上屆奧運會之後便更多留意游泳項目，並指沒有特別喜愛哪位運動員，但只要是香港運動員都會支持他們。

李先生表示剛剛消費完，在Apple Store購物，稍後會吃晚飯；張小姐則指觀看完杭亞運開幕禮後會繼續消費。李先生指晚間都會外出逛街消費，「可能疫情過後都會想夜晚出番多啲，因為之前喺屋企留咗太耐。」被問及政府推出夜經濟活動，會否增加消費，李先生說「一半一半」，因為以往都有消費習慣，「有呢個夜經濟之後都會有陣時會望下，有機會都會再留意多啲。」

另一市民羅小姐表示，除希望觀看藝人吳業坤出席演出，亦為觀看杭亞運開幕禮，「有香港運動員出席的運動都會感興趣的，香港加油。」她對香港運動員表示：「加油啦，盡力就得嘅啦，唔好咁大壓力。」她稱會邊在商場高層的位置邊吃飯邊觀看直播。

羅小姐說，夜晚都會外出逛街吃飯，「放假都會多數出嚟食囉。」對於重振夜經濟活動，她則指有留意相關資訊，例如會在網上搜尋哪些商場有優惠，而在星期六、日就會更多地逛那些商場。

市民林小姐表示對杭亞運中的羽毛球項目最感興趣，「我個小朋友鐘意打羽毛球，我哋就會有留意羽毛球囉。」被問及政府推出夜經濟優惠時，她表示沒有特別增加消費，「好似得個睇字囉，就唔係話好吸引囉，同埋自己冇乜參與囉。」她表示不知悉商場優惠項目，又指因為先前疫情影響，故減少外出而習慣在家，「所以就好少話突然之間，再多咗出嚟。」她表示今晚出除了吃飯，也會去逛逛超級市場。