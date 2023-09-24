杭州亞運｜港隊摘首金　特首：有好成績一定驕傲　籲全民一齊打氣

正在杭州舉行的第19屆亞運會，港隊今早（24日）傳來好消息，賽艇運動員林新棟和王瑋駿在男子雙人單槳賽勇奪金牌，成為中國香港代表隊於今屆亞運會摘下首面金牌。

行政長官李家超透過社交平台祝賀林新棟和王瑋駿在決賽中旗開得勝，他接受訪問時難掩興奮之情，表示「有成績好嘅，我哋一定係好驕傲！」他同時強調，體育精神很重要，冀港隊繼續努力，又呼籲市民一起為運動員加油。



李家超到泳館為港隊打氣

李家超昨晚（23日）出席亞運會開幕式後，今早到游泳館為香港泳隊打氣，又到看台與運動員傾談，今日作賽的包括奧運銀牌得主何詩蓓。前特首林鄭月娥亦有現身場內。

對於今早林新棟和王瑋駿在賽艇男子雙人單槳無舵手決賽中，奪得港隊今屆亞運首面金牌，李家超接受訪問時表示，「梗係興奮啦！「有成績好嘅，我哋一定係好驕傲！」

他隨即補充說，「我覺得成績呢，我哋梗係爭取最好啦，但係同時都要享受吓整個過程，體育精神最重要，團隊精神最重要，大家一齊投入就最重要喇，繼續努力！」

李家超今早第二度更新Facebook帖文表示，「我和團隊今天只做一件事，就是分別到現場以歡呼喝采和掌聲全力為運動員打氣，表達我們的支持。大家也一起留言為運動員加油吧！」

▼9月23日 李家超出席杭州亞運開幕式▼



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楊潤雄見證摘首金 感受運動員喜悅

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦恭賀林新棟和王瑋駿取得首面金牌，讚揚兩人發揮淋漓盡致、力爭上游為港增光，在杭州亞運為中國香港隊先拔頭籌取得金牌，教人鼓舞。

楊表示，「我能夠在現場見證他們創出佳績，感受到運動員比賽時的專注投入以及勝利的喜悅。中國香港代表隊有了好開始，我祝願香港運動員繼續在杭州亞運大展光芒。」