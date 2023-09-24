天水圍訓導老師見學生因無錢買書缺課　「籌書」收集全套課本助學

孔子提倡「有教無類」，要所有人都有平等權利接受教育，即使數千年後的今天，仍非容易之事。

在天水圍香港中文大學校友會聯會張煊昌中學擔任訓導老師的呂素芳說，早前發現有一名中一新生，開學後一連缺席四天，了解後才得悉對方因家庭經濟困難，一本課堂要使用的教科書也沒有購買，決定與中二、中三學生聯絡，詢問有無人可以「捐書」，最後為該位學生籌得一整套教科書，「有部分家庭經濟比較薄弱一啲，我哋能力可以上做得到，我就希望可以幫到佢…我堅持嘅動力，就係見到佢哋改變。」



第二屆「十大最『美』教師選舉」頒獎典禮於今（24日）舉辦，以表揚教師默默付出及奉獻的精神。（鄭子峰攝）

為經濟困難學生籌書

中大校友會聯會張煊昌中學擔任訓導主任的呂素芳表示，在天水圍區內的學校任教，尤其是訓導主任的工作，必須更關心學生的需要，「有部分家庭比較薄弱一啲，我哋能力可以上做得到，我就希望可以幫到佢。」

她憶述今年開學後，發現有一位中一新生首四天都缺課，第五天才上課，與他溝通才發現，對方因為家庭經濟能力比較弱，一本教科書沒有買，因此不敢上課。她又說，該名學生一直以為書商到學校「派書」，是可以免費「攞書」，才在當天願意回校上課。呂素芳知道情況後，與中二、中三的學生聯絡，詢問有無人可以捐書，最後作功為該位學生籌得一整套書，「我堅持動力就係見到佢哋嘅改變。」

課餘時間帶學生考察 一同報考地理科DSE

在小漢華中學教地理的黄宗豪則指，會在課餘時間與學生食飯，又帶他們到新界等地了解新市鎮發展加深地理知識。黄宗豪表示，學校位於小西灣，學生較少到新界區，因此不時會在課餘時間帶學生到新界地區了解新市鎮的概念，「考察係令佢哋更加熱愛地理嘅機會。」

此外，他更在上年與學生一同報考地理科DSE，「我想俾學生知道，阿sir 都已經畢咗業10幾年嘅時間，我要求你哋做到嘅嘢，老師都應該要做到，如果我做唔到，我有咩資格要求你去做到？」他表示，第一次考地理科DSE，更明白學生在試場的緊張感。

在漢華中學教地理的黄宗豪會在課餘時間與學生食飯，又帶他們到新界等地了解新市鎮發展加深地理知識。（鄭子峰攝）

懷孕太太一同應考 增加學生信心

除了他自己應考外，在中學沒有讀過地理的太太亦一同應考，希望透過太太讓學生知道，「一年時間都可以足夠考得唔錯。」為他們提供信心。他指，太太以前沒有讀過地理，現時從事醫護行業，加上當時正懷孕，溫習時間有限，在公開試中亦考獲等級3。他指，學生對此感到驚喜，「想畀佢哋知道，真係可以做到，只要你夠敢把握目標就會做到，勇於覺得自己做到。」

除了黃宗豪自己應考外，在中學沒有讀過地理的太太亦一同應考，希望透過太太讓學生知道，「一年時間都可以足夠考得唔錯。」（鄭子峰攝）

他形容與學生關係為「亦師亦友」，他經常在課餘時間與他們打籃球、食飯，他相信亦師亦友的關係可以令學生增加對他的信心，更願意與他傾訴，一同解決難關。

他稱，當年會考失敗，幸一位老師願意給予機會才可重讀，令他明白到老師需要給予學生機會，「學生需要老師去俾機會，唔可以因為佢一次失敗就否定佢嘅能力，唔可以因為佢一次犯錯都覺得佢係唔可以。」

第二屆「十大最『美』教師選舉」頒獎典禮於今（24日）舉辦，以表揚教師默默付出及奉獻的精神。十位獲獎老師來自各區的小學、中學、特殊學校，包括上述的呂素芳老師及黃宗豪老師。

黃宗豪形容與學生關係為「亦師亦友」，他經常在課餘時間與他們打籃球、食飯，他相信亦師亦友的關係可以令學生增加對他的信心，更願意與他傾訴，一同解決難關。（鄭子峰攝）

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，老師是青少年成長的啟蒙，幫助他們建立正確的價值觀的重要持分者。警隊一直致力進行青少年工作，今年9月推出《青少年罪行誌． 師長攻略2023》，列出今年上半年按年上升較明顯的青少年相關罪行如詐騙、洗黑錢、網上交友風險等。協助老師和家長及早識別學生或子女不當的行為。希望老師可以利用此攻略，在課堂上作出多元思考以及討論。