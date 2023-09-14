廉署控運輸署外判職員　涉疫情期間私下幫無預約朋友辦15項續牌

廉政公署今日（14日）公布，在調查貪污時揭發一名由人力資源公司聘請並派駐運輸署的時任外判合約客戶服務助理，涉嫌在疫情期間不誠實地取用運輸署電腦系統，為一名沒有網上預約的友人處理15項續牌及其他服務申請。被告昨日（13日）被落案起訴。被告已獲廉署准予保釋，以待明天（15日）在沙田裁判法院答辯。



運輸署（資料圖片）

被告吳沅婷（29歲），被控一項有不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。

案發時，被告被派到運輸署沙田牌照事務處工作，事務處提供申請牌照櫃位服務，包括申請續牌、車輛過戶及列印車輛牌照複本，被告須使用運輸署一個電腦系統，處理有關服務申請。

廉政公署今日（14日）公布，在調查貪污時揭發一名由人力資源公司聘請並派駐運輸署的時任外判合約客戶服務助理，涉嫌在疫情期間不誠實地取用運輸署電腦系統，為一名沒有網上預約的友人處理15項續牌及其他服務申請。（資料圖片）

鑑於2019冠狀病毒病疫情嚴重，該事務處於2022年2月至4月期間只向事先已在運輸署網上預約的申請人提供櫃位服務，合約客戶服務助理不獲授權取用運輸署電腦系統，為沒有網上預約的申請人處理其申請。

控罪指被告涉嫌於2022年3月15日取用運輸署一部電腦，目的在於使她或他人不誠實地獲益。

廉署接獲運輸署轉介的投訴後展開調查，發現被告於上述日子涉嫌取用運輸署電腦系統，為一名沒有網上預約的友人處理15項續牌及其他服務申請。