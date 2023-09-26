夏天初到，常常看到天氣報告預測會下大雨。



小儀今年五歲，讀幼稚園中班。有一天，小儀正趕着去學畫畫，坐港鐵到達目的地時，看到外面正下着大雨。她很興奮，期待能使用媽媽買給她的新雨傘。誰知一下車，大雨已經停了，小儀一臉失望。



撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生劉育成



小朋友的童真和成年人的分別，小朋友的眼中下雨就是下雨，甚至十分享受在下雨時才能撐起那把心愛的雨傘的時光。（資料圖片/林靄怡攝)

又一天，天雨路滑，在家附近因為有交通意外，路面十分擠塞，登上了小巴很久但幾乎都是在原地踏步。無奈之下，惟有下車前行到火車站。原本媽媽還以為小儀會抱怨道：「好攰啊！唔想行。」但小儀不僅沒有怨言，反而就這樣提着雨傘，一步一步，走了十五分鐘的路到火車站。

坐港鐵的途中，小儀不斷透過玻璃窗看外面的天氣，途經每站都問：「媽媽，外面有冇落雨啊？」或說「唉，我幾時先可以擔遮啊？」因為早上塞車耽誤了時間，媽媽本來打算要再接駁的士送小儀上學，誰知到站下車時，天正下着毛毛細雨，小儀便很興奮地說：「媽媽，落雨啦！我覺得行路返學都可以嘅，唔需要搭的士啦。」於是就開開心心撐着雨傘走路上學。

每當遇上下雨天或者其他困難時，我們究竟應該用甚麼心態去面對呢？小雨點放心灑，因我決心向着前。（資料圖片/黃偉民攝）

這就是小朋友的童真和成年人的分別。我們或許會覺得下雨天好麻煩，又怕沾濕身體又要撐着雨傘，還要背着書包，很是狼狽。反而在小朋友的眼中便沒有這麼多顧慮，下雨就是下雨，甚至十分享受在下雨時才能撐起那把心愛的雨傘的時光。

這件小事，或許也能令我們有一些啓發。每當遇上下雨天或者其他困難時，我們究竟應該用甚麼心態去面對呢？用開心輕鬆的心態去迎接挑戰，還是一遇到困難就覺得很苦惱、很煩躁，埋怨着去面對呢？

一念一世界。

小雨點放心灑，因我決心向着前。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

