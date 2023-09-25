慢病共治｜醫生憂市民誤解計劃「全包」　社協對無豁免篩查費失望

政府今（25日）公布「慢性疾病共治計劃」詳情，基層醫療健康專員彭飛舟表示，現時計劃已有約200名醫生參與認為反應不錯。有參與的醫生表示，希望可以與政府建立溝通渠道，以查詢計劃的詳情，又指有不少醫生憂慮推出計劃後，有市民會誤以為給150元就可以「睇哂全部嘢」，冀政府多向市民解釋，計劃只涵蓋看高血壓及糖尿病。



社區組織協會幹事連瑋翹則指，對醫衞局未豁免相關費用感失望，因現時醫管局沒有提供高血壓或糖尿病篩查服務。他補充，得悉局方會有醫管局的慢病共治計劃，惟現時仍未有時間表，盼能盡快公布。



家庭醫生林永和已報名參與慢病共治計劃。（資料圖片／鍾偉德攝）

政府今（25日）公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情，資助合資格市民接受糖尿病及高血壓篩查。香港現時已有約200名醫生登記參與慢病共治計劃，已參與計劃的林永和認為，政府的資助額都算合理，但直言「都唔係諗賺錢，純粹係想幫下手。」他亦指，希望參與計劃的醫生可以與政府建立溝通渠道，以查詢計劃的詳情，因自己亦收到有醫生向其查詢計劃的細節。

他透露，有不少醫生憂慮推出計劃後，有市民會誤以為給150元就可以「睇晒全部嘢」，惟事實上相關計劃僅資助看高血壓及糖尿病，如病人要看其他疾病，則會按醫生平時收費計算，冀政府多向市民解釋，「（睇其他病）診症費仲話可以唔收，但如果要開藥，我哋好難唔收返錢。如果市民唔知，到時就變咗口同鼻拗。」

被問到現時每季105元的藥物資助是否足夠，他表示，如開一兩隻藥其實都足夠，加上剛確診的慢病患者病情一般不會太重。他補充，現時計劃的藥物名冊基本藥物一般都為輕症高血壓及糖尿病的常用藥物，預料95%的病人都可以用相關藥物治療，而不需要額外付款購至藥物，「永遠都無可能話包晒，如果病情嚴重嘅，去到要用胰島素嗰啲就無包到。」

香港中華醫學會副會長、家庭醫生楊超發。（資料圖片／羅國輝攝）

有另一參與計劃香港中華醫學會副會長、家庭醫生楊超發則指，即使政府微調資助額316元的診症費用亦不足夠，但自己都希望可以「支持下」，故不會按照政府建議的共付額診金，「會訂多少少，主要都係因為租金問題。」他透露，藥物方面自己也不會用現時計劃的藥物名冊基本藥物，屆時會與病人再商討。

他亦指，如政府目標有20萬人參加篩查，至少要有1000名醫生參加計劃「先可以睇得無咁辛苦」，否則每名醫生需看的新症將會很多。不過，他相信，如果市民踴躍參加計劃，都會吸引到有更多醫生參加，「依個係雞同雞蛋嘅問題。」

社區組織協會幹事連瑋翹則指，對醫衞局未豁免相關費用感失望。現時醫管局沒有提供高血壓或糖尿病篩查服務，市民以前本可以透過地區康健中心或衞生署長者健康中心做篩查，但因為政府重整計劃後，相關服務則陸續取消，指如沒有免費篩查，對基層市民而言是「退步」。

他亦指，以往一些沒用錢的篩查如大腸癌等，巿民亦未必熱衷參與，而今次更是要求自費，相信市民參與慢病共治計劃的興趣亦不大。他補充，得悉局方會有醫管局的慢病共治計劃，惟現時仍未有時間表，盼能盡快公布。