慢病共治｜李夏茵稱長遠研推醫管局版計劃　為低收入人士免費篩查

港府今年稍後將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，協助45歲或以上、無已知高血壓或糖尿病症狀市民篩查慢性病，並採納政府與參加者共同付費模式提供資助。醫務衞生局副局長李夏茵今（21日）在報章訪問稱，會於9月公布計劃細節，市民11月起可於康健中心報名。



在政府資助下，病人治療每次仍須支付150元診金，低收入人士沒額外資助，李夏茵指，該計劃是希望在公營與私營間設第三條隊，吸引對象是可付費及負擔到的人。她強調當局不會減少普通科門診資源，正領取綜援等基層市民可繼續接受服務，而當計劃成熟後，會與目前普通科門診公私營合作計劃合併，長遠更會推出「醫管局版慢病計劃」，以類似模式為綜援等低收入人士提供免費篩查。



「慢性疾病共同治理先導計劃」下，45歲或以上沒有已知高血壓或糖尿病或相關症狀的市民可參與糖尿病和高血壓篩查。（資料圖片）

45歲以上沒已知高血壓或糖尿病可參加 付款參考水平每次$150

「慢性疾病共同治理先導計劃」下，政府會於篩查及為期6次治療中分別提供192元及每次162元資助，45歲或以上沒有已知高血壓或糖尿病或相關症狀的市民可參與糖尿病和高血壓篩查，市民只須定額支付120元即可完成篩查，當中包括相關化驗及檢查的費用。

如診斷為血糖偏高 的參加者或確診的病人，前者及後者分別可以可獲最多 4次及6次資助診症。政府建議的病人共付額參考水平為每次150元，當中已包括基本藥物

醫務衞生局副局長李夏茵。（資料圖片/余俊亮攝）

李夏茵在《香港經濟日報》訪問指，當計劃成熟後，醫衞局會與醫管局研究，將該計劃及目前的普通科門診公私營合作計劃合併，長遠推出「HA版慢性病計劃」，要求醫管局於普通科門診，為低收入人士提供免費篩查。

雖然政府建議病人共付額參考水平為每次150元，但醫生仍可以自由定價。李夏茵表示，醫生收費須具透明度，有可能會設立價目表，將不同醫生收費定價列出讓市民查看，以確保公平及有選擇。

當局會於9月公布「慢性疾病共同治理先導計劃」計劃細節，市民11月起可於康健中心報名。（資料圖片）

當局9月會公布計劃細節，市民11月可於康健中心報名、配對家庭醫生以及陸續安排篩查。李夏茵指，9月會邀請基層醫療名冊醫生參與計劃，估計1,000名醫生參與已足夠應付需求，目前名冊醫生增至3,200人，有信心有足夠家庭醫生參與。

李夏茵：吸引對象是可以付費、負擔到的人

她又預料部份市民會跟隨自己的家庭醫生參與該計劃，也不介意該醫生「貴少少」，但局方會確保醫生收費具透明度。對於外界關注即使政府資助，病人每次治療仍需支付150元診金，李夏茵解釋，計劃是希望在公營及私營之間設立第三條隊，吸引的對象是「可以付費、負擔到的人」，強調當局不會忽略基層市民需要。