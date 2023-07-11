慢病共治｜糖尿高血壓篩查收$120　每次覆診$150　病人達標有獎勵

港府早前公布，將在今年第三季推出「慢性疾病共同治理先導計劃」。據醫務衞生局文件指出，相關計劃資助分別分為兩階段，如未有確診糖尿病及高血壓的病人，在經過地區康健中心／康健站，只需定額支付120元即可完成篩查。至於已確診的病人，政府建議的病人共付額參考水平為每次 150元，即實際金額可由醫生自行決定，惟必須確保收費透明。



另外，「共同治理先導計劃」獎勵計劃亦會訂立「目標項目」及達標準則，如病人在達標後的下一個個人計劃年度開始時，病人的第一次受資助治療診症共付額將最高獲扣減 150 元。



葵青地區康健中心。（資料圖片）

邀請45歲或以上沒有已知高血壓或糖尿居民參加篩查

醫務衞生局向立法會提交文件顯示，相關計劃資助邀請45歲或以上沒有已知高血壓或糖尿病或相關症狀的居民進行糖尿病和高血壓篩查，當中分為兩階段，如未有確診糖尿病及高血壓的病人，在經過地區康健中心／康健站，只需定額支付120元即可完成篩查，當中包括相關化驗及檢查的費用。

政府建議的病人共付額參考水平為每次150元

如診斷為血糖偏高 的參加者或確診的病人，前者及後者分別可以可獲最多 4次及6次資助診症。政府建議的病人共付額參考水平為每次150元，當中已包括基本藥物，如控制糖尿病和血壓的藥物及常用的偶發性疾病藥物。不過，實際金額可由醫生自行決定，惟必須確保收費透明。

設獎勵計劃訂目標 病人達標可減診金 醫生可獲獎金

「共同治理先導計劃」獎勵計劃亦會訂立「目標項目」及達標準則，如病人達標在達標後的下一個個人計劃年度開始時，病人的第一次受資助治療診症共付額將最高獲扣減 150 元。醫生在符合先決條件，即病人血糖及血壓控制方面達到既定的百分比，亦可獲相應的獎勵金額。相關金額可按達標病人實際出席的資助診症次數、政府診症資助額及參考共付額所合算的總額，以15%來計算獎勵金額。

另外，醫管局和家庭醫生亦會設立雙向轉介機制下攜手合作，醫院可就指定診症安排，提供屬於一次性質的專科診症服務，並制訂護理計劃，然後讓家庭醫生作出跟進；家庭醫生亦可根據現有慣常機制，轉介參加者到醫管局轄下的專科門診接受第二層醫療服務。

楊超發：建議收費不足以覆蓋所需費用

不過，翻查資料，過往地區康健中心亦有提供篩查慢病計劃， 每位醫生看症資助的費用為250元，其餘則由病人補貼，意味著醫生在篩查慢病所獲得的資助減少。有參加篩查慢病計劃的家庭醫生楊超發認為，影響未算很大，反而是治療階段，政府建議收取312元的診症費用（政府資助162元及病人建議支付150元），相關價錢更要包括基本藥物費用是太低。

有參加篩查慢病計劃的家庭醫生楊超發認為，政府建議的收費根本不足以覆蓋所需的費用。（資料圖片／吳鍾坤攝）

雖然政府會每季向醫生就每位參加者的慢性藥物提供資助藥費103.5元，但他直言現時較好的藥物一粒一個月已經要500元，政府建議的收費根本不足以覆蓋所需的費用，「只可以比啲舊嘅藥，但可能有好多副作用。」他直言，要再考慮是否參加計劃，「睇下過唔過到自己良心，又或者睇下做唔做義工囉。」

同樣有參加篩查慢病計劃的專科醫生表示，現時政府限定312元的診症費用，對醫生的資助確實少了，料會減少吸引度。他亦直言，專科醫生難以參加相關計劃，「收312元好難同其他病人交代，其他收成千蚊，收你就收312元。」不過，他認為，在參加計劃後家庭醫生可以幫病人看其他的身體問題，故亦不可這樣直接比較。

社協贊同「獎勵」惟對中產人士欠吸引力

社區組織協會幹事連瑋翹則認為，絕對支持相關計劃，惟醫管局早前推出的普通科門診公私營協作計劃，亦很少病人參加，「可能對私營信心唔係咁強，可能要做多啲宣傳。」他認為，參加者120元做篩查未必可以吸引到基層參加，「本身就已經無病，佢地無咩動力去做」，建議如拿綜援、長生津等的市民可以獲政府額免相關金額。

他亦認為，獎勵計劃訂立「目標項目」原意不錯，因很多時慢病要進行治療除依賴藥物外，亦依賴患者的生活習慣等，惟亦擔心150元的獎勵是否有足夠的吸引力吸引中產人士。