15歲男生稱父母失業　為數百元助友人販運逾2公斤毒品　判監11年

警方於兩年前在大嶼山梅窩一住宅大廈埋伏，在電梯大堂截查1名15歲學生。警員使用其身上搜出的鎖匙，進入一單位，檢獲逾2600克的氯胺酮(俗稱K仔)，以及封口機及電子磅等。現已18歲的被告，今(26日)在高等法院承認1項販毒罪，法官判刑時指，若被告為成年人，可判監禁19年，但考慮其年紀和認罪，決定判囚11年。



求情稱父母均未能工作或失業

被告張智軒，現年18歲。法官判刑時引述辯方求情，指被告的父親任保安，但因腳傷而未能工作，母親又因疫情而失業。被告因經濟原因犯案，協助友人販毒，每次收取400至500元的報酬。

被告張智軒在高等法院承認販毒罪囚11年。（資料圖片）

官稱若為成年人可囚19年

法官續指，被告在案中負責包裝和販運毒品，其角色重要。若被告為成年人，可判囚19年，考慮被告年輕，易被利用，以16.5年監禁為量刑起點，在認罪扣減後，判他監禁11年。

警在單位內發現逾2公斤K仔

案情指，於2021年6月27日，警員於梅窩大廈的1樓進行埋伏。被告於晚上9時許離開涉案單位，步向電梯大堂。警員即截查被告，並在其身上檢獲鎖匙。警員使用鎖匙進入單位，發現合共約2614克的K仔，市值約171萬元。此外，警員亦在單位內發現封口機及電子磅等。被告被捕後，警誡下承認為「搵快錢」而犯案。

案件編號：HCCC41/2023