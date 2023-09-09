黑雨水浸｜極端情況搶修地鐵 工會批無清昕指引前線難拒任務
世紀一遇的黑雨，多區頓變澤國，港鐵站亦不例外。為及早恢復列車行駛，有不少港鐵員工在惡劣天氣下仍然工作，過程險象還生。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，公司一直以「風險為本」原則，要求前線人員決定可否工作，惟沒有詳細的標準，「咁你做唔做吖？好老實講，大多數都盡量去做，睇落安全就去做。」他慨嘆，此類事件必會再次發生，希望港鐵不要講一套做一套，「要用個心去保護伙記。」
工會稱公司「風險為本」原則未定義 員工難拒絕工作
多個地鐵站因暴雨出現水浸，當中黃大仙地鐵站更是重災區，前線人員要在黑雨情況下，趕往黃大仙站協助清走站內積水。由圖片可見，當時隧道的水浸情況已經升至成年人胸口位置，令外界關注港鐵有否設立指引確保員工在極端情況下工作。
香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，公司一直以「風險為本」原則，要求前線人員自行決定可否工作，惟沒有詳細的標準，最終只依靠有經驗的同事自行「執生」，「咁你做唔做吖？好老實講，大多數都盡量去做，睇落安全就去做。」
斥公司未有提供足夠裝備 讓員工到隧道搶修
林偉強解釋，不少同事都擔心如果拒絕上司命令，會影響年度評核的表現，故「只好頂硬上」。他慨嘆，港鐵雖然聲稱有給予保護裝備，但照片上完全看不到，直言「（前晚）水浸成咁，根本就係搵命博！」
他更斷言，如果港鐵不改變現行的架構及工作理念，根本無法改變事件，必會重蹈覆轍，希望港鐵勿講一套做一套，「要用個心去保護伙記。」他亦指，明白港大市民都希望港鐵可以盡快恢復服務，惟政府都應該有責任去協調，以理解會否有其他配套可以協助港鐵。
促檢討在極端情況搶修地鐵指引
香港鐵路職員工會主席蕭偉恒則同意，港鐵應為極端情況下設指引，雖然今次大雨是百年一遇，但隨著氣候變化，預料同樣情況會愈來愈多。他認為，公司應籍著今次的經驗，制定應變的措施，讓市民可以享受港鐵服務之餘，亦可以保障員工的安全。
立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇亦指，港鐵有責任去檢討現時要求前線員工在極端情況下搶修地鐵的指引，如水浸到如此情況，仍要前線員工去維修，必需要有充足的保護設備，如救生衣及安全眼鏡等。他亦認為，港鐵應訂立指引如水浸到某些位置即不要再派人下去，直至天氣情況較穩定才繼續搶修。