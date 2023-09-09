黑雨水浸｜極端情況搶修地鐵　工會批無清昕指引前線難拒任務

世紀一遇的黑雨，多區頓變澤國，港鐵站亦不例外。為及早恢復列車行駛，有不少港鐵員工在惡劣天氣下仍然工作，過程險象還生。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，公司一直以「風險為本」原則，要求前線人員決定可否工作，惟沒有詳細的標準，「咁你做唔做吖？好老實講，大多數都盡量去做，睇落安全就去做。」他慨嘆，此類事件必會再次發生，希望港鐵不要講一套做一套，「要用個心去保護伙記。」



工會稱公司「風險為本」原則未定義 員工難拒絕工作

多個地鐵站因暴雨出現水浸，當中黃大仙地鐵站更是重災區，前線人員要在黑雨情況下，趕往黃大仙站協助清走站內積水。由圖片可見，當時隧道的水浸情況已經升至成年人胸口位置，令外界關注港鐵有否設立指引確保員工在極端情況下工作。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，公司一直以「風險為本」原則，要求前線人員自行決定可否工作，惟沒有詳細的標準，最終只依靠有經驗的同事自行「執生」，「咁你做唔做吖？好老實講，大多數都盡量去做，睇落安全就去做。」

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指不少同事都擔心如果拒絕上司命令，會影響年度評核的表現。（資料圖片／何瑞芬攝）

斥公司未有提供足夠裝備 讓員工到隧道搶修

林偉強解釋，不少同事都擔心如果拒絕上司命令，會影響年度評核的表現，故「只好頂硬上」。他慨嘆，港鐵雖然聲稱有給予保護裝備，但照片上完全看不到，直言「（前晚）水浸成咁，根本就係搵命博！」

他更斷言，如果港鐵不改變現行的架構及工作理念，根本無法改變事件，必會重蹈覆轍，希望港鐵勿講一套做一套，「要用個心去保護伙記。」他亦指，明白港大市民都希望港鐵可以盡快恢復服務，惟政府都應該有責任去協調，以理解會否有其他配套可以協助港鐵。

立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇亦指，港鐵有責任去檢討現時要求前線員工在極端情況下搶修地鐵的指引。（資料圖片／馮子健攝）

促檢討在極端情況搶修地鐵指引

香港鐵路職員工會主席蕭偉恒則同意，港鐵應為極端情況下設指引，雖然今次大雨是百年一遇，但隨著氣候變化，預料同樣情況會愈來愈多。他認為，公司應籍著今次的經驗，制定應變的措施，讓市民可以享受港鐵服務之餘，亦可以保障員工的安全。

立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇亦指，港鐵有責任去檢討現時要求前線員工在極端情況下搶修地鐵的指引，如水浸到如此情況，仍要前線員工去維修，必需要有充足的保護設備，如救生衣及安全眼鏡等。他亦認為，港鐵應訂立指引如水浸到某些位置即不要再派人下去，直至天氣情況較穩定才繼續搶修。