柯士甸工業意外｜機電業工會：冇理由唔知有人開工　倡用科技監察

西九龍柯士甸道西圓方地底海水製冷管道密閉空間日前有兩名工人疑吸入硫化氫中毒身亡。香港機電業工會聯合會主席張永豪今日（27日）指，在正常管理制度下不應發生，提出三大建議，避免慘劇再現：應有安全管理制度、培養工人安全意識及利用科技產品監察工人身體狀況。



另外，香港機電業工會聯合會今日發表薪酬調整報告，經收集分析約1,600份問卷結果後，宣布今年11月1日起，電器工人及空調製冷工人日薪增加由50至80元，月薪則增加5%，而消防水喉及電氣工人日薪則增加80元，以吸引新血入行。



促培訓工人、管工及老闆工業安全知識

香港機電業工會聯合會主席張永豪指，在正常管理制度下不應發生，「你冇理由一個地盤有幾日有個地方叫人開工，或者有乜人入去，或者有乜工作要做，冇理由作為管理層會唔知。」

他強調公司應有安全管理制度，其次要培養工人的安全意識問題，「雖然日常工作日日都咁做，但係有時我會麻木咗。」不論工作場地高危與否，都應該謹慎小心看待，並指工業安全培訓對象包括工人、管工及老闆等。另外，他建議利用科技產品監察工人身體狀況，以撇除人為因素，例如建造業引入了先進科技包括智能頭盔及手帶，可監察工人心跳及是否暈倒。

香港機電業工會聯合會主席張永豪指，在正常管理制度下不應發生。(洪芷菁攝）

業界人手緊絀 機電業工會聯合會11.1起全面加薪

另外，鑑於機電業工程暢旺但實際人手頗緊絀，加上物價通漲等因素，香港機電業工會聯合會今日宣布，經調查後，聯合會的三間成員會宣布將工人薪酬於今年11月1日作調整，以吸引新血入行。

香港機電業工會聯合會今日宣布，經調查後，聯合會的三間成員會宣布將工人薪酬於今年11月1日作調整，以吸引新血入行。(洪芷菁攝）

其中，港九電器工程電業器材職工會宣布調整電器行業工人的日薪，如持牌熟練技工（大工）1,600元，或按現有水平增加80元，或上調5%；熟練技工（中工）及見習技工（學徒/白紙）按現有水平增加80元。月薪方面，按照現有工資增加5%。

港九電器工程電業器材職工會副理事長繆泰興表示，許多工友認為近年收入跟不上支出。(洪芷菁攝）

香港空調製冷業職工總會宣布調整空調製冷行業工人的日薪薪酬，如持牌熟練技工（大工）增加80元即為1,530元；半熟練技工（中工）增加60元即為1,190元；助理員增加50元即為1,000元。

月薪則按照現有工資增加5%。港九電器工程電業器材職工會副理事長繆泰興表示，許多工友認為近年收入跟不上支出，「大家都希望透過收入彌補通脹」。

香港空調製冷業職工總會理事長楊健超。(洪芷菁攝）

消防保安工程從業員協會宣佈，持牌消防水喉及消防電氣熟練技工（大工）日薪增加80元即為1,490元。消防保安工程從業員協會理事長蔡業堅表示，今年因建築業低微不穩，對行業影響很大，雖然工友開工足夠，但薪酬待遇不理想。他又指，入行人數極少，正式從業員只得二至三千多名工友，而招聘相當困難。

消防保安工程從業員協會理事長蔡業堅表示，今年因建築業低微不穩，對行業影響很大，雖然工友開工足夠，但薪酬待遇不理想。(洪芷菁攝）

張永豪認為，吸引新人入行有三個因素，除了薪酬水平，還有安全因素，而社會形象也重要，不過他指香港人不比外國人看重「工匠精神」。為減少缺人情況，他建議政府增撥資源培訓工人「一專多能」，即掌握同行但不同工種的技能，如同時掌握冷氣製冷及電器行業技能，或跨行業技能，如電器行業及砌磚技能。