柯士甸工業意外｜62歲被捕判頭報案後失聯　警：工程確有疏忽之處

西九龍柯士甸道西1號地底管道兩死工業意外，兩名水喉工疑硫化氫中毒身亡，翌日才被發現。一名62歲沈姓判頭涉嫌違反 《職業安全及健康條例》被捕，他在周日（24日）事故揭發當日，報案後失去聯絡，至今日（27日）凌晨零時左右在尖沙咀被捕。警方確定涉事工地早被定性為密閉空間，當中很多安全措施的程序「冇做到，亦都係漏咗」，但強調會繼續調查：「應該負責任嘅人，我哋會調查，我哋會追究。」



油尖警區助理指揮官（刑事）警司賈錦琳講述案情指，周日（24日）上午7時20分左右接報，指兩名男子在管道內昏迷。二人分別姓劉（61歲）及姓郭（63歲）。

案件其後交由油尖警區重案組接手調查，並分別會見不同的涉案人士，包括地盤承辦商、工程判頭等。經調查後，該管道工程主要是更換海水喉管。兩名工人在進行第一階段工程，正在放水。2023年9月23日早上前往工程，這已是第三日到涉事工地工作。早上大約10時，工程判頭帶同兩名死者到達西九龍柯士甸道管道內進行工作，該判頭其後於約半小時後離開工地。其後於同日下午4點左右，工地的承辦人員到管道檢查工程進度，但並沒有發現兩名工人，於是離開並通知工程判頭。

直到周日（24日）大約早上，工程判頭接獲家屬電話後，趕往管道並發現兩名工人昏迷管道內，隨即報警。兩名死者的工程判頭在報案後失去聯絡。警方於今早凌晨大約12點左右在尖沙咀區拘捕該名62歲姓沈工程判頭，罪名「沒有確保僱員安全及健康」，涉嫌違反香港法例509章《職業安全及健康條例》第6條，最高罰則是監禁兩年及罰款1000萬元，被捕人士現正被警方扣留調查中。警方除了會循職安健條例方面調查外，刑事罪行都是警方追查的方向，如有證據，不抹殺循誤殺方向作出檢控的可能，「希望畀到死者一個清白。」

兩名死者倒臥於管道約百米處

賈錦琳解釋，管道內可分為3個階段，第一段範圍是死者工作的位置，即距離入口約10米；然後經過斜路及樓梯，約4至5米後進入第二個階段範圍；再行80至100米左右就進入第三段範圍，中間亦要經過斜路及樓梯。救援人員到達管道時發現佈滿水積，約幾寸深，而管道內亦有沼氣及其他危險氣體。

賈錦琳表示，管道內有很多證據需要檢視，當中牽涉不少人員、公司，以及工作流程。而管道內並沒有閉路電視，但地盤主要出入口則有閉路電視拍攝到何人曾進出事發地點。

被問到除沈男外，是否有其他人需要負上刑責，賈錦琳指周六下午4時許大判已經安排人手去視察工程有否展開，知悉兩名死者不在第一階段工程範圍，並知會沈男，正調查沈男當時有否跟進。他表示，涉事工地早被定性為密閉空間，當中很多安全措施程序「冇做到，亦都係漏咗」，強調會繼續調查疏忽的程度及範圍：「疏忽就一定係有，究竟疏忽的程度，仔細範圍有幾多，邊一個疏忽，警方會全面審視。」，又稱：「應該負責任嘅人，我哋會調查，我哋會追究。」

賈錦琳又指，兩名死者在同一位置被發現，至於他們的財物，相信仍在管道內，搜證人員亦會設法尋回。死者身上有若干傷口，警方正待法醫解剖結果，暫時未知二人死亡時間。警員在兩名死者被發現的位置沒有找到呼吸儀器及氣樽，因該處有一定濃度沼氣，會聯同政府化驗所檢查積水、泥土及淤泥等成分。

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9月27日兩名死者的家屬，一行十多人上午11時許抵達圓方，與港鐵代表會面



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兩名工人63歲劉浩祥及61歲郭伙記，上周六（23日）上午10時進入西九龍柯士甸道西1號地底管道，進行「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，大判「帥建」工程經理下午4時許曾進入管道約10米處視察進度，惟不見兩名事主，於是致電二判「沈氏」負責人，獲回覆稱會找尋，於是離開。其後，工程經理於下午5時許，再召另一名「帥建」男職員檢查，而職員見管道出入口上鎖便離開。

事主家人發現他們徹夜未回，聯絡公司了解。至翌日，有其他工人發現二人於管道內昏迷，大驚報警，揭發今次慘劇。

意外時序表﹕

9月23日 07:00 兩名死者63歲劉浩祥及61歲郭伙記上班。

9月23日 10:00 兩名死者進入管道工作，消息指他們的工作是在閘門10米範圍內清走水管內的水。

9月23日 16:00 大判「帥建」工程經理檢查管理，沒見到兩名死者的蹤影，通知二判沈氏（即死者直屬負責人）聯絡兩人，獲回覆指會處理，工程經理於是離開。

9月23日 17:00 「帥建」工程經理通知其職員再到管道尋人，職員發現閘門上鎖遂離開。

9月23日 18:00 兩名死者原定在這個時間下班。

9月23日 23:00 郭伙記的女兒發現父親沒回家，嘗試聯絡死者，但找不到。

9月24日 06:30 郭伙記妻子指，女兒成功找到丈夫工友的電話號碼，再尋獲其老闆沈氏。老闆稱到地盤查看，並叫郭太先不要報警。

9月24日 07:14 工程人員爆開上鎖管道閘門，在距離閘門外100米外位置，找到兩名昏迷死者，於是報警。

9月24日 07:33 消防處接報，3分鐘後到場，救出兩人送院，惜最終不治。