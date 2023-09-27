柯士甸工業意外｜潛水3日　兩死者直屬沈姓老闆被捕

西九龍柯士甸道西1號地底管道兩死工業意外，兩名水喉工疑硫化氫中毒身亡，翌日才被發現。涉事為港鐵旗下商場「圓方」的冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程。油尖重案組探員今日（27日）再赴西九龍涉事工程調查，據了解兩死者直屬62歲沈姓老闆，涉嫌違反 《職業安全及健康條例》被捕。保安局局長鄧炳強在撲滅罪行委員會記者會表示不排除以其他罪名拘捕沈氏，包括誤殺罪。消息指，警方於今日凌晨找到沈男。



9月27日兩名死者的家屬，一行十多人上午11時許抵達圓方，與港鐵代表會面。



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兩名工人63歲劉浩祥及61歲郭伙記，上周六（23日）上午10時進入西九龍柯士甸道西1號地底管道，進行「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，大判「帥建」工程經理下午4時許曾進入管道約10米處視察進度，惟不見兩名事主，於是致電二判「沈氏」負責人，獲回覆稱會找尋，於是離開。其後，工程經理於下午5時許，再召另一名「帥建」男職員檢查，而職員見管道出入口上鎖便離開。

事主家人發現他們徹夜未回，聯絡公司了解。至翌日，有其他工人發現二人於管道內昏迷，大驚報警，揭發今次慘劇。油尖重案組探員今日再赴西九龍涉事工程調查，據了解兩死者直屬62歲沈姓老闆，涉嫌違反 《職業安全及健康條例》被捕。保安局局長鄧炳強在撲滅罪行委員會記者會表示不排除以其他罪名拘捕沈氏，包括誤殺罪。

到場關注的工聯會屬會建造業總工會港鐵與家屬會面商討恩裇事宜，團體未能與會出席，待會面後繼續了解家屬需要。勞工及福利局局長孫玉菡今早在電台節目強調安全責任在於僱主，外判制度不會「連責任都判走」，會追究至細判及大判，「大家都要負責。」勞工處及警方會全力以赴，調查事件來龍去脈。

意外時序表﹕

9月23日 07:00 兩名死者63歲劉浩祥及61歲郭伙記上班。

9月23日 10:00 兩名死者進入管道工作，消息指他們的工作是在閘門10米範圍內清走水管內的水。

9月23日 16:00 大判「帥建」工程經理檢查管理，沒見到兩名死者的蹤影，通知二判沈氏（即死者直屬負責人）聯絡兩人，獲回覆指會處理，工程經理於是離開。

9月23日 17:00 「帥建」工程經理通知其職員再到管道尋人，職員發現閘門上鎖遂離開。

9月23日 18:00 兩名死者原定在這個時間下班。

9月23日 23:00 郭伙記的女兒發現父親沒回家，嘗試聯絡死者，但找不到。

9月24日 06:30 郭伙記妻子指，女兒成功找到丈夫工友的電話號碼，再尋獲其老闆沈氏。老闆稱到地盤查看，並叫郭太先不要報警。

9月24日 07:14 工程人員爆開上鎖管道閘門，在距離閘門外100米外位置，找到兩名昏迷死者，於是報警。

9月24日 07:33 消防處接報，3分鐘後到場，救出兩人送院，惜最終不治。