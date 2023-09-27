柯士甸工業意外｜被斥恩恤無誠意　港鐵：可助辦法事協調經濟支援

西九龍柯士甸道西1號地底管道兩死工業意外，兩名水喉工63歲劉浩祥及61歲郭伙記為港鐵旗下商場「圓方」的冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，期間疑硫化氫中毒身亡，翌日才被發現。兩名死者的家屬今日（27日）與港鐵代表會晤後，劉家與郭家均批評港鐵提出的恩恤方案沒有誠意。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，港鐵公司今日與兩名離世工友的家屬會面，向他們表達深切慰問，並了解他們的需要，希望能提供適切協助，為解家屬燃眉之急，公司可幫助家屬協調承辦商及其他非牟利機構向家屬提供經濟支援，以作應急之用，目的是照顧家屬當前的需要。同時，公司亦提出可協助家屬就法事的安排。



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港鐵又稱，公司高度重視事件，已即時成立調查小組跟進，包括承辦商及其分判商在進行工程時是否違反既定的安全制度，以及檢視公司的監管機制。公司重申，定必全力配合警方及其他部門現正進行的刑事及職安健等調查。港鐵公司在會面中亦已表示全力配合警方重案組調查的決心，讓警方可以盡快完成調查並依法追究責任。

劉浩祥兒子今日與港鐵會面後表示，不滿港鐵恩恤金額「完全冇誠意可言」，不是一個妥善方案，兩個家庭都不能接受目前方案，有待港鐵再作商討，初步指本周內會有回覆。他指港鐵提出幫忙辦法事，兩家庭會商討安排。他表示沒有心目中合理的恩恤金額，只望可以對兩家人未來生活有幫忙，不幸事故已經發生，「希望解決呢兩年三年…直至判決出生活有個援助」，而且兩家人都想替爸爸風光大葬。

郭伙記女兒亦認為恩恤安排沒有誠意，指港鐵作為大公司應該盡其責任，稱「恩恤金講心㗎啫，最緊要佢哋對得住佢哋自己就okay囉。」

兩名工人63歲劉浩祥及61歲郭伙記，上周六（23日）上午10時進入西九龍柯士甸道西1號地底管道，進行「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，大判「帥建」工程經理下午4時許曾進入管道約10米處視察進度，惟不見兩名事主，於是致電聘請兩人的二判「沈氏」老闆，獲回覆稱會找尋，於是離開。其後，工程經理於下午5時許，再召另一名「帥建」男職員檢查，而職員見管道出入口上鎖便離開。

事主家人發現他們徹夜未回，聯絡公司了解。至翌日清晨，死者家屬輾轉下成功與二判「沈氏」老闆取得聯絡，對方遂到管道內了解，發現兩名3人昏迷，大驚報警，揭發今次慘劇。而「沈氏」於報案後一直失聯，直至今日（27日）凌晨警方與其取得聯絡，並將他拘捕。

西九地盤水喉匠通宵被困管道 疑硫化氫中毒亡



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意外時序表﹕

9月23日 07:00 兩名死者63歲劉浩祥及61歲郭伙記上班。

9月23日 10:00 兩名死者進入管道工作，消息指他們的工作是在閘門10米範圍內清走水管內的水。

9月23日 16:00 大判「帥建」工程經理檢查管理，沒見到兩名死者的蹤影，通知二判沈氏（即死者直屬負責人）聯絡兩人，獲回覆指會處理，工程經理於是離開。

9月23日 17:00 「帥建」工程經理通知其職員再到管道尋人，職員發現閘門上鎖遂離開。

9月23日 18:00 兩名死者原定在這個時間下班。

9月23日 23:00 郭伙記的女兒發現父親沒回家，嘗試聯絡死者，但找不到。

9月24日 06:30 郭伙記妻子指，女兒成功找到丈夫工友的電話號碼，再尋獲其老闆沈氏。老闆稱到地盤查看，並叫郭太先不要報警。

9月24日 07:14 工程人員爆開上鎖管道閘門，在距離閘門外100米外位置，找到兩名昏迷死者，於是報警。

9月24日 07:33 消防處接報，3分鐘後到場，救出兩人送院，惜最終不治。