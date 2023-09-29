垃圾徵費｜環團揭業界指引存漏洞　或致雙重收費　成本轉嫁住戶

垃圾徵費明年4月實施，環保署趁政策落地前推出「良好作業指引」，供不同界別作參考。不過住宅處所的指引要求清潔員在垃圾槽底的垃圾桶，需額外套上大型指定袋，收集違規垃圾，有環團認為此舉變相令住戶守法需要雙重付費。環團又稱，已有不少物業管理公司計劃定期向住戶一筆過收取費用，以「全包」形式處理全棟物業垃圾，取代實報實銷，環團認為有違污者自付立法原意，促請當局明文禁止。



環保署回覆查詢表示，現時全港約一成住宅樓宇設有垃圾槽，政府建議以240及660公升的指定垃圾袋，以收集經垃圾槽棄置的違規垃圾，而非已使用指定袋的垃圾，故此不會出現雙重徵費。署方稱「原則上認為」垃圾收費所衍生的開支，不應轉嫁予物管公司或清潔服務承辦商承擔，去年1月已發函勸喻物管公司及法團不要在清潔服務合約中加入「全包」條款。



垃圾徵費明年四月實施，環保署陸續推出「良好作業指引」 ，環保團體綠領行動認為針對住宅處所的指引或造成雙重付費問題，加上違規責任轉移至無執法權力的清潔工身上，令他們容易誤墮法網。（陳葆琳攝）

垃圾徵費預計於明年4月起實施，在新政策之下，市民須購買指定尺寸的垃圾膠袋及標籤，包妥垃圾方可棄置。當局本月出爐設有物業管理組織的住宅處所「良好作業指引」，供業界參考，當中列明清潔員工應於垃圾槽底的大垃圾桶，應套上240公升或660公升指定袋，以收集樓層餘下的違規垃圾。

不過，綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍就指出，此舉對守法住戶不公平，因他們本身亦已付費購買自用的指定袋，但另一方面，物管公司為符合指引要求，購買大垃圾袋收集違規垃圾，有關成本最終或轉嫁住戶身上，造成「雙重付費」。

她續指，只用一個大垃圾袋盛載所有垃圾槽底部的垃圾，變相助長物管公司或清潔公司為違規住戶「包底」，是一個重大漏洞：「如果係一大堆垃圾裡面，有幾袋係違規嘅垃圾嘅話呢。咁呢個大膠袋幫佢笠晒，咪即係幫佢包晒。」

綠領行動總幹事何漢威透露，已聞說大多物管公司已準備「全包」形式落實措施，有違 「污者自付，多棄多付」的原則。（陳葆琳攝）

指引亦提及，負責處理垃圾的前線職員須確保垃圾送上垃圾車之前，所有垃圾已以指定袋包妥或貼上標籤，否則會視為非法棄置垃圾。

但蕭穎妍表示，前線職員並無執法能力，難以要求住戶處理好垃圾，最終或令清潔工被逼承擔刑責。雖然政府給予前線職員指定條件之下的「免責辯護」，即例如已採取「一切合理預防措施」、「合理情況下其可能採取的一切步驟」等，但她認為有關字眼過於含糊，易令前線員工誤墮法網。

綠領行動總幹事何漢威形容，垃圾槽為「黑洞」，亦是一個密封的系統，壓缩系統令垃圾完全破碎，清潔工根本難以分辨該些已壓扁或破碎的垃圾有否使用指定袋，根本無從監管是否非法棄置：「你點會知道裡面有邊一袋或者幾多袋係冇用專用袋。你只係入咗去，點樣去監察？」

指引亦指，物管公司外判清潔服務，不應要求清潔服務承辦商以「全包」 形式負責所有垃圾徵費開支。綠領行動認為指引僅採用不應要求字眼，並無杜絕「全包」行為。何透露，已聞說大多數物管公司已準備「全包」形式落實新措施，有違污者自付原則，同時令原本守法守規的住戶，需承擔違法人士的垃圾費用，造成不公平。綠領行動建議於法例中明文規定禁止「全包」行為，必須以實報實銷等形式處理。

清潔服務業憂前線無所適從

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，部份物管公司標書以粗黑體列明，服務費用包括實施垃圾徵費引伸出來的費用，清潔服務承辦商為保證利潤，或會在節省工友工資。他指，部份單幢式樓宇及三無大廈缺乏管理，難以追究違規垃圾，「好大機會最後又係工友包底」。他憂慮，種種困難令前線員工無所適從，令行業流失人手：「其實我自己聽到收垃圾嘅工友，話到時佢地真係唔做啦。」

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，部份物管公司標書以粗黑體列明，服務費用包括實施垃圾徵費引伸出來的費用，清潔服務承辦商為保證利潤，或會在工資及物料上節省，令工友無所適從。（黃迺元提供）

綠領行動認為，現行指引並沒有協助前線人員解決違規問題，並無提供足夠支援予清潔員工，該環團建議政府完善舉報系統，設立分區專線及WhastApp群組等,協助清潔工在遇到違規垃圾時應如何向環保署舉報；並應加入食環署突遣隊、執法隊增加巡查密度，24小時之內分三更巡查，人員需要有當場執法權力。

環保署回覆查詢表示，現時香港約有11%住宅樓宇設有垃圾槽，以便在短時間內收集大量垃圾，大部份此類樓宇的垃圾槽只供清潔員工使用。署方稱政府會向設有垃圾槽的住宅處所售賣240及660公升的指定垃圾袋，以收集經垃圾槽棄置的違規垃圾，而非已使用指定袋的垃圾，故此不會出現雙重徵費。

環保署又指，垃圾收費的主要目的是規管垃圾生產者而非清潔員工，相關法例已提供免責辯護，清潔員工如已按照相關指引執行其職務，將有助他們確立免責辯護。署方表示，原則上認為就垃圾收費所衍生的開支，不應轉嫁予物管公司或清潔服務承辦商承擔。清潔服務承辦商可估計指定袋及指定標籤的基本用量作為參考指標，以協助計算超出基本用量的指定袋及指定標籤的開支，或在有需要時作為發還部份開支的評估。署方已於去年1月就此發出函件，勸喻物管公司及法團不要在清潔服務合約中加入「全包」條款。