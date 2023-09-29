垃圾徵費｜環保署指引未提街邊食肆權責　環團憂難監察非法棄置

垃圾徵費明年4月起實施，環保署先後推出8份「良好作業指引」，供不同界別參考。有環團批評，餐飲業界指引未有提及街邊食肆違規垃圾的權責問題，憂慮非法棄置難以監管，建議政府參考台灣「垃圾不落地」做法，由垃圾車司機與⻝肆負責人親自交收垃圾，避免違規垃圾非法棄置。



環保署回覆查詢表示，由垃圾車司機與食肆負責人親自交收垃圾，並不能解決問題，違規者仍會選擇在夜闌人靜或偏僻的地點棄置違規垃圾，又稱食環署會繼續以多管齊下打擊非法棄置垃圾的行為。



環保署早前就垃圾徵費，推出飲食業界「良好作業指引」，當中列明食肆應與物管公司或清潔承辦商，訂定處所內公用垃圾收集點；物管公司若不劃出公用垃圾收集點，一旦被發現違規，執法人員可就事件調查，並控告涉違例人士。

綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍指，不少食肆屬於地舖，部份同時位於大廈地下，業權管理分散，附近亦未必有大型垃圾設施，難以劃出公用垃圾收集點以及釐清責任誰屬，指引亦沒有處理街邊食肆違規垃圾的權責問題。

綠領行動高級公共事務主任蕭穎妍指，指引沒有處理街邊食肆違規垃圾的權責問題，惟本港不少食肆是地舖，部份同時位於大廈地下，業權管理分散，附近亦未必有大型垃圾設施，難以劃出公用垃圾收集點以及釐清責任誰屬。（陳葆琳攝）

綠領行動建議參考台灣「垃圾不落地」做法，由垃圾車司機與⻝肆負責人親自交收垃圾，並記錄收集垃圾袋數，避免誤收違規垃圾，「咁你唔會令到大家有啲咩爭拗，因為佢即刻見到你有冇非法棄置，如果你冇用指定袋，佢即刻已經見到你。」

鄉村關注小組屬義務性質 無執法權

此外，鄉村及鄉郊處所的「良好作業指引」，鼓勵村民成立垃圾收費關注小組，負責宣傳、巡視、勸喻及舉報等工作。蕭穎妍說，這些本來應該是綠展隊或減廢辦的工作，垃圾收費關注小組屬義務性質，沒有執法權力，亦欠缺專業知識判斷村民有否違例棄置，成效存疑。

她表示，鄉郊地區地權不清，難以有效監管，向來都是非法棄置垃圾的溫床。綠領行動倡議，政府於現行垃圾收集位置協助安裝閉路電視監察，每條村落亦需設立密閉空間的垃圾收集區，固定日子固定時間開放。

環保署回覆查詢表示，成立鄉村及鄉郊處所的垃圾收費關注小組目的並不在於執法，而是加強村民對垃圾收費的認識，鼓勵村民積極實踐源頭減廢和乾淨回收，同時培養村民的環保及守法意識。署方指，關注小組不僅限於宣傳推廣垃圾收費，亦同時為村民與政府之間的溝通橋樑，一方面鼓勵村民關注政府提供的資訊 、積極參與政府所提倡的減廢措施及舉辦的相關活動，另一方面收集村民及其他持份者的意見，並向政府反映。

環保署：垃圾收費關注小組目的並不在於執法

環保署稱，自今年5月開始與鄉村及鄉郊處所的持份者會面，包括鄉議局、鄉事委員會等，進一步推廣「良好作業指引」並收集意見，整合之後，將會與有相關的持份者進一步敲定推行垃圾收費的細節安排。

對於綠領行動建議由垃圾車司機與食肆負責人親自交收垃圾，署方認為並不能解決食肆附近非法棄置的問題，例如違規者會選擇在夜闌人靜或偏僻的地點棄置違規垃圾。署方未有交代其他可行建議，僅指食環署會繼續以多管齊下打擊非法棄置垃圾的行為，又稱工商業及食物業的負責人有責任妥善處理其產生的行業廢物，並自行安排將其運往堆填區或廢物轉運站。