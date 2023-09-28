無業漢3度迫智障男童手淫及口交　並恐嚇若不銷案會被打　囚40月

無業男涉三度強逼13歲邊緣智商的男童，替他手淫和口交，威嚇若對方不就範便會毆打他。男童報案後，無業漢亦威嚇對方撤案。他早前承認以威脅手段促致他人作非法的性行為等7罪，法官今（28日）在區域法院判刑指，無業漢在公廁內犯案並不衞生，更在男童的口中射精，令人嘔心，引述報告指他重犯機會非常高，判他入獄40個月。



報告指被告重犯機會非常高

被告楊懷恩，33歲，承認3項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，以及製作兒童色情物品、普通襲擊、意圖妨礙司法公正和不按法庭的指定歸押罪。辯方求情時引述心理報告，指被告重犯機會非常高，但辯方強調他已感後悔。

被告有懷孕未婚妻

法官判刑時透露，被告有一名未婚妻，現懷有身孕。此外，被告有多項案底，包括兩項非禮罪。

事件對事主及其家人造成很大心理創傷

法官又指，事主的智商和心理狀況不如一般人。而被告曾在公廁犯案，並不衞生。而他在事主的口中射精，令人嘔心。法官指，相信案件對事主和其家人造成很大的心理創傷。法官最終就7項控罪，判被告監禁40個月。

事主經朋友介紹認識被告

案情指，事主X智商處於臨界值的80，亦患有專注力不足及過度活躍症，他於2018年經朋友認識被告。2020年4月1日，被告帶X到粉嶺華明邨一單位，隔衣用陽具摩擦X的骨盆位置，又強迫對方為他手淫，威脅X若不依言便會打他。此外，被告於同月14日及20日，兩度在大埔大窩村公廁，強迫X替他口交及手淫，其中一次以電話拍攝過程。

X及後向社工披露事件，最終報警，警方在被告電話內發現該些手淫和口交的片段。

威嚇若X不銷案會打他

於同年6月，被告在粉嶺嘉盛苑外截停X，稱：「你之前認人認到我，你係咪好開心啊，搞到我畀人收咗部電話」。被告威嚇X若不銷案，便會安排人打他。

此外，被告被檢控後，缺席同年8月的聆訊，當時律師呈交醫生紙，法庭因被告未有到警署報到，發出拘捕令，被告於2022年6月再被捕。

案件編號：DCCC 942/2022