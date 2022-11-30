運輸工多番要12歲男童口交手淫　否認戀童稱有非禮女性　囚30個月

運輸工多次約見12歲男生，要男生為他口交及手淫，並曾用手淫片段作威脅，運輸工早前承認非禮等多項罪名，案件今(30日)在區域法院判刑，運輸工否認有戀童癖，又稱他過往有非禮女性的案底，並有嘗試認識女性，已決心改變並想發展正常兩性關係。法官指被告在本案中利用男童獲得性快感，過往更有多次風案底，認為他重犯機會高，判囚30個月。



在9個多月內多番非禮事主X

被告趙康勝（23歲），承認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、1項製作兒童色情物品罪及1項刑事恐嚇罪。控罪指他在去年1月至10月間，在元朗洪水橋一帶地方非禮當時12至13歲的男童X，並製作兒童色情物，並威嚇會使X遭受損害，意圖令X受驚。

被告趙康勝承認非禮等罪名被判囚30個月。(資料圖片)

心理報告指被告有戀童癖

辯方今求情指，雖然心理報告顯示被告患有戀童癖，但被告否認戀童，從他嘗試認識異性可見，他決心改變，希望發展正常的兩性關係。況且被告在2019年非禮案底的對象也是女性，反映他非針對男童犯案，盼法庭考慮三項控罪源於同一情況，批准刑罰同期執行。

12案底2次涉及非禮小童

法官判刑時指，被告共有12項案底，當中包括2次向未成年兒童作出猥褻行為。心理報告顯示，被告有反社會人格及尤其偏向男童的戀童癖，醫生評估他重犯機會高，建議接受治療改善其社交技巧，以及助他建立健康的性關係。辯方指，被告父親在他年幼時離世，導致他缺乏監管，他承諾不會再犯，打算服刑後參與義工活動補償過錯及回饋社會。

被告犯首案後未有停手

就本案而言，即使事主X的父親拒絕為X索取創傷報告，仍能想像X所受到的創傷。被告比X年長10年，年齡差距不算大，不過X非常年幼。被告犯案時間橫跨9個月，辯方稱三次事件均源於同一情況，要求法庭考慮同期執行刑期，但法官反駁，被告首次犯案後大可停手，惟他繼續犯案，不能接納為同一情況，只批准部份刑期同期執行。

片段所見X並不想為被告手淫

針對3項向未成年兒童作出猥褻行為罪，法官指被告每次犯案後，均會向X贈予金錢或禮物，明顯是利用X滿足其性快感。從涉案片段可見，X當時並不情願為被告手淫，對此感到羞恥，加上被告過往「嚇人」案底，這些都是加刑因素。

相信被告拍下手淫片留作自用

至於製作兒童色情物品罪，法官指涉案片段涉及X為被告手淫，但沒有證據跡象指向被告有以將影片公開或發布，相信他當時拍片留待日後自用。就著刑恐罪，法官認為被告向X發訊息時雖然沒有傳送涉案片段，惟相信X收到訊息後必定會聯想到該段影片，不接納辯方稱此能降低嚴重性。

法官最後總結，本案控罪並非在同一日子發生，中間有充分時間讓被告反省，但他選擇繼續犯案。另他有預謀犯案，並非一時衝動，重犯風險極高，考慮到量刑整體性，就5罪判處合共30個月監禁。

案件編號：DCCC 219/2022