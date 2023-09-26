智障男藉詞研究性侵兩男童　包括要事主脫鞋讓他聞腳　囚約22星期

輕度弱智兼患自閉症的男學生，在兩星期內於兩個地方，分別向兩名14及16歲男童作出性侵犯行為，包括以研究為名，要14歲事主脫下波鞋讓他聞腳，又隔衫磨擦該男童下體；他又在另一情況下，要16歲事主更換泳褲，並趁對方如廁時摸其下體。男生承認兩項非禮罪，並稱看了同志色情片而產生錯誤價值觀。主任裁判官徐綺薇今（26日）在東區法院判刑，指被告重犯傾向屬中度至偏高，就兩案分別囚4個月及6星期，須分期執行，即約22星期，徐官又叮囑他要主動尋求輔導。



求情稱看同志色情片產生錯誤價值觀

被告張頌康（20歲，學生），承認於2023年3月26日，在港鐵會展站E2出口外，猥褻侵犯14歲男童；另於同年4月8日，在大圍鐵站公共交通交匯處公廁內，猥褻侵犯16歲男童。辯方求情指，被告因患自閉而難結交朋友，因觀看男同志色情影片而產生錯誤價值觀，因衝動干犯本案，現已明白自己用了錯的方式接觸受害人，願到救世軍接受輔導。

被告張頌康承兩項非禮男童的控罪，在東區法院被判囚約22星期。

在泳池看到14歲事主並在出口等候

首案案情指，被告於3月26日下午7時許，在港灣道泳池看14歲男童游泳，之後又在泳池出口等候男童，自稱是大學生做調查。被告其後帶男童到會展站外，嘗試拉對方入殘廁但失敗，便帶男童到附近樓梯。被告要求男童脫鞋，稱要進行一些量度，隨即聞男童的腳，又要求摸男童的內褲但遭拒絕。被告之後俯前，用自己的下體磨擦男童的下體約1秒，並試圖摸其內褲，但被男童推開。被告翌日被捕，警誡下稱涉案行為只是意外觸碰。

叫16歲事主換泳褲被告亦脫下褲子

次案案情指，16歲男童於4月8日下午在大埔墟站上車後，被告稱欲就運動習慣進行問卷調查。被告其後尾隨男童在大圍站下車，男童同意和被告到達交匯處的洗手間。男童在被告要求下更換泳褲，被告隨即叫男童去小便，並趁機「揸」男童的下體約3秒，男童立即叫被告停手。被告也脫下自己的褲子，強迫男童觸碰其下體及擁抱男童各10秒後逃走。

兩案刑罰須分期執行

徐官引述報告指，被告有輕度智障、自閉，其重犯傾向屬中度至偏高，建議接受專業輔導。徐官續指，被告在兩案中均以藉口誘騙事主到一個地方後性侵。他在首案中隔衣服侵犯男童的敏感部位，次案中則未有理會男童的反抗而直接侵犯其私處，後者情節較為嚴重。考慮到次案是在首案保釋期間犯案，刑期須分期執行，就兩罪分別判刑6星期及4個月，兩案刑罰分期執行。

案件編號：ESCC 704、STCC 1722/ 2023