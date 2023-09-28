十一國慶煙花｜維港兩岸分階段封路　警方預告違泊車不予警告拖走

十一國慶日當晚，維港將有煙花匯演，警方今日（28日）公布維港兩岸的封路安排。港島區將分階段封閉中區、灣仔、中環灣仔繞道、東區、東區走廊及山頂道路；九龍區則涉及西九龍文化區、尖沙咀市中心、天星碼頭等。警方呼籲市民盡量使用公共交通工具，封鎖區內的違泊車輛將不予警告即時拖走。



▼10月1日晚港島及九龍封路安排▼



港島區



中區

晚上7點30分，中區海濱一帶將會開始封路，包括中環碼頭對出民光街，民輝街，民耀街，龍和道泊車位

晚上8點15分，封閉耀星街，龍和道，愛丁堡廣場，添華道，添美道，立法會道，龍匯道及龍合街

晚上8點55分，民耀街，民寶街，金融街一段路將會封閉

灣仔區

下午4點正，灣仔金紫荊廣場開始封路

晚上7點30分，灣仔北一帶封閉，包括博覽道，博覽道中，龍和道，會議道，鴻興道，運盈街，域碼頭街，部分港灣道，博覽道東，龍達徑，菲林明道，菲林明道天橋，杜老誌道，運盛街，馬師道，馬師道天橋

晚上8點15分， 杜老誌道天橋，龍景街，分域碼頭街，分域街，港灣道，港灣徑，列入封路範圍

晚上8點55分，灣仔南一帶封閉，包括謝斐道，駱克道，盧押道，柯布連道，菲林明道，杜老誌道，史釗域道，馬師道，堅拿道東，堅拿道西

中環灣仔繞道

晚上7點30分，中環灣仔繞道東行往博覽道出口、龍和道東行往中環灣仔繞道入口及中環灣仔繞道西行往龍和道出口會封閉

東區

晚上7點30分封閉北角東岸公園附近興發街，威非路道，玻璃街，景明道及屈臣道

東區走廊

晚上8點55分開始，封閉西行線往中環方向由民康街至維園道一段，除專利巴士，其他車輛需要在往北角支路離開，而由英皇道近健康中街西行上東區走廊，以及糖水道與和富道西行上東區走廊入口亦將會封閉

山頂

晚上7點30分，除居民或持有許可證者，車輛駛到山頂廣場，除非駛入停車場否則需要沿路折返

左起：警方西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝、港島總區交通部執行及管制組警司林知行、水警總區警司（行動）關惠群，及海事處高級海事主任（海港巡邏組）卓坤鍵。（蘇煒然攝）

九龍區



晚上7時，封閉西九龍文化區和尖沙咀市中心近維港一帶路段，包括博物館道、廣東道、九龍公園徑(南行)、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道及紅磡繞道一帶路段。

晚上7時半，封閉尖沙咀西面近天星碼頭一帶路段，包括九龍公園徑(北行)、整個天星碼頭巴士總站

晚上9時，封閉柯士甸道西、雅翔道、彌敦道、山林道、松山道、加連威老道及金巴利道。

因應現場實際人數，如有需要將封閉紅鸞道及建灣街等道路。