十一｜深圳商場業稱勝在多元　港應發揮傳統優勢︰毋須定要搞市集

臨近十一國慶黃金周及中秋假期，港府推動「香港夜繽紛」望重振本港夜經濟，深圳最近亦針對港人不斷推出優惠政策，吸引港人北上消費玩樂。那麼對深圳各大商場而言，深港是否存在競爭關係呢？



深業商業管理有限公司董事長鍾革惠表示，深圳商場的多元化體驗、人民幣匯率下跌、店舖無預約制以及店員優良的服務態度，是吸引港人原因。不過，她認為，香港座擁豐富資源，例如展覽業及演唱會，建議港府可善用郊野資源發展微渡假，「應把傳統優勢拉動起來，不需要學深圳做市集類。」



▼港人北上消費▼



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港人周末北上深圳吃喝玩樂已成為熱潮，港府最近推動「香港夜繽紛」試圖挽住港人留港消費。與此同時，深圳近日則針對港人推出各項優惠政策，彷彿兩地在隔空「拼經濟」，但深圳商場表示不感到擔心。

深業上城︰香港商場較商業化 深圳商場一站式提供體驗

隨著冬瓜嶺地鐵站於今年開通，於2018年開業的深業上城，已成為港人的新歡。深業商業管理有限公司董事長鍾革惠表示，香港商場較商業化，購物的目的性較強，顧客並無逛商場應有的鬆弛感；相反深圳商場一站式提供體驗，由按摩洗頭至圖書館等一應俱全。

好似好多港島基金經理一落班，直接坐高鐵過嚟呢邊消費，可能晚黑再返去，係慢慢成為佢哋生活中嘅習慣。 深業商業管理有限公司董事長鍾革惠

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深圳商場的優勢並不僅限於此，鍾革惠並提到人民幣匯率下跌、店舖無預約制，以及店員優良的服務態度，亦是吸引香港顧客的因素之一。因此每逢假期及周末，深業上城的美容按摩店幾乎爆滿。「香港整體服務質素，我諗係需要提升。」

兩地特色不同可達至共贏 倡香港發展微渡假

雖然香港正推動夜經濟，但鍾革惠認為兩地特色不同，可達至共贏的局面。她建議香港不應只提供購物體驗，並可善用展覽業及演唱會等國際化優勢；又提到內地近年海歸的年輕人增加，對「高端體驗」有一定需求，反觀香港有山有海的郊野資源，適合發展微渡假（一至兩天的周末遊）。

鍾革惠以最近在深圳舉行的西域男孩（Westlife）演唱會為例，當時大量港人專程搶票觀賞，而座擁老牌明星的香港，正掌握豐富的演唱會資源。「香港拉動夜經濟應把傳統的優勢拉動起來，而不需要學深圳做市集類。」

COCO Park︰「消費鏈條」不同 深港兩地無衝突

至於開業達17年的福田星河COCO Park，在疫情前已深受港人歡迎。專案總經理裴適便表示，香港的商場寸金尺土，難有足夠戶外空間提供休閒及娛樂，相反深圳商場特色在於無目的消費：「香港客人周末來到深圳，並不是帶著購買的性質，更多是旅遊、城市漫步的目的，不是強制性購物的感受。」

問到香港夜經濟與深圳商場是否存在競爭關係，裴適表示由於「消費鏈條」不同，兩地並無衝突。他解釋，福田的夜經濟伴隨周邊的商戶，及年輕人娛樂及餐飲需求，再轉移至晚上所誕生，是屬於鏈條狀版塊。「不是突然出現的夜經濟，然後大家都來這裡，並不是這樣。」