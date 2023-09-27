十一國慶｜全港戲院半價　市民心儀西片留今日買飛：比夜繽紛吸引

為慶祝國慶，全港在10月1日有不同優惠，其中香港戲院商會聯同全港64間戲院在當日提供戲票半價優惠，適用於所有票種。今日（27日）中午12時起於各戲院及網上售票網頁發售，每人每次限購4張。

有市民在午飯時間來到旺角百老匯戲院，專程購買10月1日的半價戲票，把原本有興趣的電影趁今日才買票，相較戲院推出夜場優惠更吸引。



全港64間戲院將於10月1日設半價優惠，今午起於各戲院及網上售票網頁發售。市民羅先生下午1時許到旺角百老匯戲院，購買10月1日《A.I.創世者》場次的戲票。

羅先生表示，本身對該套電影就有興趣，趁著10月1日有半價優惠，又知道今日開售門票，故前來購票。他知道百老匯院線早前配合夜繽紛，已推出夜場票價優惠，但因時間問題沒有特意在晚上看戲。

他又表示，10月1日有各式的交通、消費優惠，認為具一定的吸引力。

關女士指，因本身已持有長者優惠，因此不會特別在10月1日到戲院看電影，但估計優惠會吸引到部分人。不過，她指出，即使國慶當日有交通、消費優惠，仍會有部分人會回內地遊玩，因為內地物價較低、食物亦多元化。

梁先生形容，優惠沒甚麼特別，而且國慶假期比較多人外出，不想「同人迫」。他認為，10月1日推出的數個優惠對本地人而言無特別感覺，「唔差在嗰啲。」

梁先生形容，優惠無咩特別，他指，當日比較多人外出，不想「同人迫」。（鄧宇詩攝）

國慶半價適用的電影聲晝格式多達13種，包括4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X

10月1日場次包括新戲《A.I.創世者》（The Creator）、《以色列鐵娘子：梅爾夫人》、《The Moon：緊急營救》、《封神第一部：朝歌風雲》、《黑的教育》、《我們的十八歲》、《我的麻吉4個鬼》、《恐懼鬥室X）、《汪汪隊立大功 超班大電影》及《點點星光》等。