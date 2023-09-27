十一｜01直擊內地團土瓜灣變招用膳再購物　商店：冇導遊帶冇犯法

內地團臨近十一黃金周捲土重來，預計有720團訪港，而土瓜灣的團餐食肆和購物點，料為內地團必到之地。旅監局雖於今年5月向該區接待旅行團的註冊商店落實新行政措施，要求店方確保旅行團到訪該店當日，不可於同區用膳，以圖打擊阻街亂象，當時引起飲食業界極大反應。不過，「你有張良計，我有過牆梯」，《香港01》發現，近日有很多來土瓜灣用膳的內地團，飯後並非繼續觀光行程，反而是到同區註冊商店購物，即實際仍然是同區購物又用膳，只不過先後次序掉轉而已。



記者現場觀察，有導遊將接待內地團的註冊商店門外設為集合點，指示團友飯後走到商店外集合，同時可以進店內購物，甚至有註冊商店的股東出來「拉客」，從團餐酒樓外引領吃飯後的團友進入商店購物，以致街上仍然聚集一批批團友堵塞通道，再次引起居民關注。有關商店股東向《香港01》解釋：「「佢（團友）自己行過嚟，啲散客冇問題㗎，你應該冇見到導遊帶嚟？冇㗎嘛？嗰啲冇犯法㗎⋯⋯」旅監局回應《香港01》查詢時表示正密切跟進有關情況。



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內地團捲土重來 到訪土瓜灣購物後按規定轉其他區用膳

上周五（15日）早上，《香港01》到土瓜灣美景街及偉景街一帶視察，發現陸續有多個內地團乘旅遊巴抵至。由於時間尚早，大多團友由導遊帶領前往美景街一間藥妝及朱古力店購物，據了解，該店是近月新開業及早前獲旅監局新註冊接待內地團。記者所見，該店有頗多內地團到訪，在不足一小時內，至少有5至6團團友一批接一批地進內參觀及購物，而團友進店前都有秩序地按指示靠邊排隊。

不過，該些團友似乎對店內商品不太感興趣，很多團友步出商店時，都未有拿着「戰利品」，反而對隔壁的超級市場更感興趣，不少人趁導遊未召集，自行走入超市參觀。另有部分團友聚集在街頭等候，有人隨地吐痰、吸煙，亦有人走出馬路。接近中午，該些旅行團登乘旅遊巴離開，相信是按照旅監局對商店實施的行政計劃條款所規定，入境團到訪該商店當天，不可於同區用膳，所以獲安排到其他地區用膳或繼續行程。

直擊一：導遊囑團友飯後到註冊商店外集合 提示入店買水

至於附近美景街另一間同為早前加入旅監局註冊商店名單的藥房，當天較早時間顯得冷清，未見有內地團到訪。接近中午，當一批又一批內地團獲安排來鄰近一間團餐酒樓用膳期間，該藥房才開始人頭湧湧。

記者現場觀察，進入該間藥房的內地團，大多並非經由導遊專程帶來指定購物行程，亦無藥房職員出來迎接或安排排隊入內，反而是團友在鄰近團餐酒樓用膳後，因為不見導遊來召集，於是進內購物。

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其間，記者曾直擊有導遊帶團友到團餐酒樓，途中在商店位處的商場門外停下，說：「現在吃飯，吃完飯右轉彎在這裏集合，地產公司，抽煙的在這邊抽個煙，這裏買水。」另一名導遊帶團友往吃飯，又同樣在商場門口停下，高呼：「各位 吃飽飯來這裏集合，要買水的，待會兒這裏有，10塊錢有3瓶可以買呀。」語畢帶着團友前往酒樓。

記者看見導遊所指的集合點是商場門口，地產公司剛好位於該藥房對面，而導遊指示團友買水的地方，正正是該間位近商場門口的藥房。記者亦發現該些導遊舉起的旗仔，只是不同顏色的絲巾，亦沒有佩戴導遊證，難以辨別其所屬旅行代理商。

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直擊二：藥房股東去酒樓拉團友入商店購物

此外，由於時間尚早，很多旅行團仍在團餐酒樓吃飯，當有一團人在藥房內逛了至少15分鐘及購物後，導遊才前來帶領團友離開。之後，陸續有團友吃飽離開團餐酒樓，並向着藥房方向前行，但有不少人未知是否不感興趣，都過門而不入藥房，自稱是該藥房股東之一的中年男子於是從店裏走出查看，不時向行經的團友嚷道：「這裹有水，10塊錢3支。」但團友未有理會，在商場門口等候集合。

過了不久，該名藥房股東見遲遲未再有內地團進內購物，即心急地自行走到團餐酒樓外，當時剛好有一批團友吃飯後在酒樓外聚集，有人索性自行「拉客」，帶領該批團友進入藥房內購物，一邊說着「黃道益我哋有貨呀，周圍都冇晒貨喇」，又不斷說：「過來，過來。」多名團友便聽從指示進入藥房，有些人更是一邊拿着牙籤剔牙走來，也有少數團友以為是召集便跟隨前行，沒料是被帶到購物點，旋即從店裏走出來等候，但仍有大批團友開心地選購藥品。

團友認土瓜灣同區用膳再跟隊去買藥

其中一名從重慶來的女團友接受《香港01》訪問時表示，剛剛從隔壁的酒樓吃飽，就跟着其他人來買藥品，她說：「我在買藥呀，我買了益安寧丸，買給自己吃呀，還有黃道益我也買了。」不過，她說自己還未計算花了多少錢，相信一定較在重慶買更便宜，所以買得很開心。

另一名同樣來自重慶的男團友亦表示，剛從鄰近酒樓用膳後過來購物，他向記者展示買了一盒「保胃丹」，卻誤以為是一瓶藥油，說是買給妻子塗抹肩頸痛處，似乎誤會了商品的效用。他們大約逗留了15分鐘，才由導遊前來接走，然後又輪到下一團入內。

其間，記者看到之前指示團友在商店外集合的男導遊再次出現，與該名藥房股東並排站在行人路邊，但他未有即時召集團友，讓他們盡情購物後才帶領各人離開。而多名團友堵塞商場及行人路通道，有不少居民被阻前行，露出無奈表情。記者曾向多位團友查問行程資料，試圖追查接待其旅行團的持牌旅行代理商，以及追問導遊的去向，為何未有出現，但團友們都表示不知道，他們的團章亦只有一組數字，未有顯示旅行社資料。

其實旅監局今年5月曾向該區商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳，主要是用作分流內地團到其他地區，以減輕到土瓜灣的人流負荷，再配合其他人流及秩序管制措施，從而達致減少阻街亂象，還土瓜灣居民平靜生活。新措施推出後，引起極大反應，專門提供團餐的土瓜灣道「富源酒樓」於7月中宣布因此生意大跌而結業。

既然不能「同區買、再同區食」，又能否「同區食、再同區買」呢？該名姓鍾的藥房股東接受《香港01》訪問時起初表示：「得，佢過嚟買嘢冇問題㗎，我有牌㗎，咁嚟買嘢嗰啲（旅行團），全部同我有合約㗎嘛。」

自稱是藥房股東的男子被問到旅監局的嚴禁「同區買、同區食」措施時，他反問記者有沒有看到導遊帶團進入其商店，並解釋：「佢（團友）自己行過嚟，啲散客冇問題㗎，你應該冇見到導遊帶嚟？冇㗎嘛，自己鍾意入嚟，有啲買水呀、牙膏呀，嗰啲OK㗎，嗰啲冇犯法㗎，嗰啲冇犯法㗎⋯⋯」(周智堅攝)

藥房股東：佢（團友）自己行過嚟冇問題㗎，你應該冇見到導遊帶嚟？

當記者再反覆提到旅監局的嚴禁「同區買、同區食」措施，他則指記者誤會了，並改口說：「嗰啲（內地團）係行尖沙咀嘅，咁佢哋可以喺呢度嘅，除非嗰啲喺度食、喺度買嘢，咁我嗰啲唔係㗎，我嗰啲（內地團）係自己走過嚟嘅，你啱啱有冇見到導遊帶過嚟嘅？冇㗎嘛，佢哋走入嚟買嘢係可以㗎！」

該股東再反問記者有沒有看到導遊帶團進入其商店，並解釋：「佢（團友）自己行過嚟，啲散客冇問題㗎，你應該冇見到導遊帶嚟？冇㗎嘛，自己鍾意入嚟，有啲買水呀、牙膏呀，嗰啲OK㗎，嗰啲冇犯法㗎，嗰啲冇犯法㗎⋯⋯」

他又稱，本身在同區從事藥房生意十多年，亦有接待內地團，疫情期間被迫結業，至香港全面通關後才在現址復業。他還聲稱現時全日只有2至3團旅客到訪，不足以維持日常開支，希望政府能幫忙推廣香港旅遊。但根據記者當天所觀察，一小時內至少有5至6個內地團進內，而且每團都有多數旅客購物。

區議員承認「冇辦法睇到」 手法可能存「灰色地帶」

九龍城區議員潘國華指旅監局新措施推出後，未聽聞相關手法，他不諱言「係冇辦法睇到」，除非派員長時間在酒樓外守着，再目擊導遊帶團友前往註冊商店購物，有否違規要視乎導遊的參與程度，現階段可能存在「灰色地帶」。

不過，有不願透露姓名的旅遊業界人士指出，只要有導遊指示入境團團友到未有事先向旅監局申報的註冊商店購物，即使未有親自帶隊，都有可能涉及違規；而註冊商店接待未有登記的入境團，一旦被發現，亦有可能引來旅監局介入調查，最終若證實涉及違反行政計劃的條款，持牌旅行代理商、導遊及有關註冊商店都會牽連其中，嚴重者可能會被「釘牌」。

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旅監局：會密切跟進事件

就《香港01》所觀察情況，旅監局表示正密切跟進事件，局方又指自新措施推出（即2023年5月下旬），曾派員進行了超過800次巡查，截至9月17日，該局共收到4宗與註冊商店或新措施有關的查詢、求助或投訴，但現階段未有發現任何店舖違反行政計劃的條款。如發現有註冊商店違反行政計劃下的條款，局方會按個案性質及嚴重性決定處理方法，包括向相關註冊商店發出書面勸喻、記分、暫停或撤銷商店的註冊。

旅監局又稱會繼續密切留意各註冊商店及入境旅行團的活動情況，並就即將到來的十一國慶黃金周與組辦入境旅行團的旅行代理商及導遊保持緊密溝通，以協調及分散旅遊行程安排，避免同一時間有過多旅客聚集社區，盡量減輕旅客活動對該社區造成的影響。

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