邵逸夫獎得主論壇主辦單位遭黑客勒索　香港桂冠論壇強調不交贖金

再有大型機構遭黑客入，將於今年11月舉行邵逸夫獎得獎者論壇的「香港桂冠論壇委員會」今日（28日）公布，昨日發現電腦系統遭黑客入侵勒索，導致大規模系統受到破壞，委員會指經已報警，及向個人資料私隱專員公署通報。委員會強調，絕不會繳交贖金，原定的論壇會如期舉行。



香港桂冠論壇委員會」今日（28日）公布，昨日發現電腦系統遭黑客入侵勒索。（網頁截圖）

香港桂冠論壇委員會表示，電腦系統遭黑客以勒索軟件惡意入侵，導致大規模系統受到破壞，令日常工作受到影響，委員會已關閉受影響的電腦設備、尋找外判資訊科技服務供應商協助，並向警方報案，及向個人資料私隱專員公署通報。

已報警及通知私隱公署

委員會發現，電腦系統於辦公時間外被入侵，現正評估個人資料外洩的覆蓋範圍及受影響程度，委員會表示，對活動參與者、以及合作機構帶來不便深表歉意，會在未來數日接觸可能受影響人士，提醒務必提高警覺，若收到可疑連結、電郵或訊息，切勿開啟或點撃，加強保障網絡安全。

委員會強調，將不會繳交贖金，強烈譴責任何形式的網絡犯罪行，「縱然無辜遭黑客入侵，論壇委員會將不會被是次事件影響，並會按照原定計劃於本年11月13至18日在香港科學園舉行首屆香港桂冠論壇。」

根據該論壇網頁所示，首屆論壇在11月舉行期間，一眾邵逸夫獎得獎者和傑出的科學家將在這星期內，在香港與來自世界各地的200位青年科學家進行互動、交流以啟發科學靈感。論壇內容包括世界級的研討會、討論小組、海報專題及參觀香港最新的科學發展項目以及跨文化的社交活動等。