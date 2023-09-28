海洋公園哈囉喂關門延至晚上11時　響應夜經濟　主席：玩得夜啲

政府近日積極推動夜經濟，海洋公園主席龐建貽今日（28日）在哈囉喂啟動禮時表示，已響應政府的呼籲，早前已租出用地舉辦演唱會，並於哈囉喂期間推遲閉園時間至晚上11時，「希望玩得開心啲夜啲。」至於國慶長假方面，他期望入場人數與暑假相若。他亦指，目前本港經濟正復蘇，哈囉喂的票價不宜過於進取，故推出不同鬼屋套票供選擇。



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6月至8月入場人數錄雙位數升幅

龐建貽透露，6月至8月入場人園錄得雙位數升幅，下水禮更比去年增逾兩倍；而入場人士佔一半為外地旅客，主要來自內地及東南亞，內地自由行及團友分別佔80%及20%。他預料，受惠於十一國慶長假，入場人數將不斷增加，期望與暑假相若。

龐建貽透露，6月至8月入園人數錄得雙位數升幅。（盧翊銘攝）

經濟正復蘇 哈囉喂票價不宜太進取

哈囉喂方面，龐建貽表示今年為疫情以來規模最大，以及動員人數最多，因此他對上個月預售的套票超出預期感到開心。他又指，票價視乎市場需求而定，惟目前經濟正復蘇，不宜過於進取，故推出不同鬼屋套票供選擇。

問到海洋公園會否配合政府推動夜經濟。龐建貽稱，已響應政府的呼籲，早前租出用地舉辦演唱會，並於哈囉喂期間推遲閉園時間至晚上11時（不包括水上樂園），「希望玩得開心啲夜啲」，並構成協同效應，推動本港消費。他又指海洋公園的交通方便，「搭一兩個站出就到中環金鐘。」

山上園區招標進展或第四季公布

至於海洋公園於疫情期間，曾邀投資者發展山上園區。龐建貽透露，山上園區的招標一直進行中，正與投資者緊密聯繫。他又指，由於經濟逐步復蘇，不同投資者均感興趣，期望今年第四季可公布。

龐建貽並承諾，一直以來提供予港人的優惠，會繼續堅持。但他強調，海洋公園的財政穩健亦非常重要，「有得做一定做。」