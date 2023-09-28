海洋公園哈囉喂｜6間鬼屋10.13起登場　快證加價逾35%

海洋公園哈囉喂｜海洋公園今日（28日）宣布，由即日起舉行「哈囉喂全園祭2023」，今年主題為鬼校之旅。至於令人最期待的鬼屋，則由10月13日起，於指定日期開放6間鬼屋，一共舉行10日。入園人士欲玩盡所有景點，成人需付388元入場門票，以及兩張售280元的鬼屋套票（每張包3間鬼屋），即合共948元，相比去年的740元加幅達28.1%，但同時較去年玩多兩間鬼屋。



不過須注意，今年哈囉喂海洋快證索價380元，較去年加價100元，升幅逾35%。



海洋公園宣布，由9月28日起舉行「哈囉喂全園祭2023」，今年主題為鬼校之旅。至於旅客最期待的鬼屋方面，則由10月13日起，於指定日期開放6間鬼屋，一共舉行10日。（資料圖片/陳葦慈攝）

6間鬼屋由10.13起開放 山上山下各有三間

疫後首個海洋公園「哈囉喂全園祭」即日起舉行，其中鬼屋由10月13日起，將在指定日子開放。海濱樂園及高峰樂園各有3間鬼屋，包括怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森、咒偶II。所有鬼屋開放日期為10月13至15日、20至23日、27日至29日及31日。

海洋公園主席龐建貽今日（28日）於啟動禮致辭，表示「哈佬喂全園祭」期間，園區將開放至晚上11時，配合港府推廣夜經濟。他續指，8月哈囉喂預售套票的銷量，較去年增長兩倍多，又指8月已有4間公司包場，以本地客為主。他又指，6月至8月海洋公園入園人數，按月錄雙位數升幅，預計中秋國慶假期人流，與暑假相若。

每間鬼屋票價為130元 套票包三間鬼屋售280元

門票方面，哈囉喂期間的「全日暢玩優惠門票」分別為成人388元及小童233元，與平時的票價相同，但該門票並不包括指定鬼屋。至於每間鬼屋票價為130元，僅限現場購票。

旅客亦可選購「鬼怪三重奏門票」（怨靈鬼校、妖怪の森、咒偶II），或「恐怖三重奏門票」（怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室），成人及小童同價為280元，海洋公園全年會員則收252元。

玩盡六間鬼屋需付948元

此外，海洋公園亦提供哈囉喂海洋快證，標準版包七個項目收380元，進階版包全部項目收620元。而使用AEON信用卡付款，則可享入場門票85折，及特定鬼屋門票9折優惠。

換言之，若無信用卡及會員優惠下，欲玩盡所有鬼屋，即成人入場門票連同兩張套票，合共索價948元，平均每間要158元。

去年740元玩盡所有驚嚇遊戲

翻查資料，去年海洋公園哈囉喂受疫情影響，僅設4個「驚嚇遊戲」項目。當時入場人士只要付上360元入場門票，以及380元追加門票，即740元便可玩盡所有遊戲項目。

海洋公園今年轉變購票方式後，成人相比去年多208元，才可玩盡所有鬼屋，加幅達28.1%，不過平均每間鬼屋便宜27元，減幅達14.6%。不過須注意，今年哈囉喂海洋快證索價380元，即今年加價100元，加幅達35.7%。