夜繽紛｜檔主呻10.1下午截龍　何文堯反駁︰簽約時已說明當日停業

灣仔「海濱藝遊坊」於周三（27日）起一連六日舉行，惟首日一度因電力問題，另一方面，大會稱10月1日國慶當日，為配合煙花匯演，攤檔需在下午4時起截龍，直至晚上10時半方可恢復營業，不少檔主稱大失預算。

海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯今早（29日）在港台節目《千禧年代》中為發展局「平反」，又駁斥檔主說法，稱當初簽署合約時，政府已說明10月1日需停業，「你簽咗之後就話好大瑕疵，我覺得唔係幾好。」



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電力問題成因複雜 承辦商經驗不足

早前灣仔海濱藝遊坊有攤檔投訴無足夠的電力提供。發展局昨日（28日）公布，機電署及承辦商已確保提供額外電力，曾付費「買電」的檔主可獲退款。10月1日則將安排下午4時起截龍，並在5時清場，直至晚上10時半會重新開放，並可營業至凌晨2時。

海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯表示，電力問題的成因複雜，其中包括承辦商的經驗不足，亦因政府免收檔主的租金，以致他們先抱持觀望態度。

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何文堯稱需為發展局「平反」

何文堯認為，需要為發展局「平反」，稱他們的工作很辛苦，在得知電力問題後，當局已尋求機電署及港燈協助，並「落手落腳」在昨夜基本解決問題，不向檔主收費任何費用。他呼籲檔主在減輕成本後，得益應回饋給市民。

何文堯又指，尖東星光夜市獲大型商場支援，配套上必定勝過海濱藝遊坊。他解釋，灣仔海濱原來設計為公共空間，並無預計數十個攤檔需要不同的電源。

駁斥檔主無排污設施︰年宵亦沒有提供予熟食攤檔

對於檔主對10月1日的安排感到不滿，何文堯對此感到詫異，稱當初政府與檔主簽署合約時，已說明當日需要暫停營業，「你簽咗之後就話好大瑕疵，我覺得唔係幾好。」

何文堯又指，昨夜8時，灣仔海濱的人潮已接近新年期間花墟的情況，擔心過多市民湧至，或「迫爆個場」產生安全風險，認為煙花匯演期間暫停營業，為穩當的安排。因此他反駁有檔主批評中途停業會「斷單」一說，又稱數十萬人在港島觀賞煙花後，很大機會繼續到夜市消費。

至於有檔主投訴沒有排污設施，何文堯剛強調年宵的熟食攤檔，亦無特定的污水設施提供，認為並非污水問題難以處理。他並呼籲個別檔主若遇到困難，可向他們及政府尋求協助。

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梁熙︰政府無提前做好溝通 做法不理想

立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會副主席梁熙表示，理解受影響檔主的感受，認為政府並無提前做好溝通，做法並不理想。但他亦認為，「發展局已經盡咗力」，例如增加流動裝置供電，不收取攤檔電費，他建議可向星光夜市取經，改善策劃及安排。