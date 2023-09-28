夜繽紛｜新地向The Point會員派$120「夜行消費券」 周五起有得拎

立法會議員田北辰昨日（27日）預告「擁有全港最多商場」的發展商已接納他的意見，推出「夜間消費券」。新鴻基地產今日（28日）公布推出「新地夜行賞」，集團旗下12個大型商場1將免費派發共13,000套購物餐飲消費券，總值超過150萬元，鼓勵市民在晚上8時後繼續「行街」消遣，刺激夜間經濟，明日中秋節(29日，星期五)一連四日下午6時起派發，可即取即用。



無需預先消費即可領取 使用消費券不設消費門檻

新地表示，每套「新地夜行賞」的「夜行消費券」，包含面值100元的購物券和20元的餐飲券各一張，The Point會員於2023年9月29日至10月2日中秋及國慶雙節期間每晚六時起，於新地12個商場的顧客服務中心（或指定換領站）可領取一套電子消費券，無需預先消費，先到先得；消費券可於當晚即場使用，不設消費門檻。

郭基泓：全力支持政府「搞活」夜間經濟

新地執行董事郭基泓表示，新地商場一直是市民餐飲消費娛樂熱點，而The Point是全港最大型的商場綜合會員計劃，集團全力支持政府「搞活」夜間經濟。新地希望透過是次「新地夜行賞」，帶動更多市民晚上外出消費，感受香港晚上的活力和魅力，一同慶祝國慶及中秋假期。

除了派發消費券外，新地各商場亦推出多項優惠及推廣活動，包括晚上泊車優惠、以優惠價換領電影戲票、市集、表演、美酒佳餚試食、晚間音樂會等。

實政圓桌立法會議員田北辰向《香港01》透露，「擁有全港最多商場」的發展商料本周五起派發夜間消費券及餐飲券。（余俊亮攝）

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