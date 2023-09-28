夜繽紛｜海濱藝遊坊有檔戶供電仍不能支援爐具　未知今日能否開業

灣仔「海濱藝遊坊」昨 （27日）起一連6日舉行，首日因供電問題，直至晚上約8時才恢復部分供電。有熟食檔主指，今日（28日）場內只恢復1000w基本電力，未知未來數天能否營業：「其他熟食額外加嗰啲電根本唔係恢復嘅問題，係連插頭都未裝好。」



▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼



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記者今午（28日）到場觀察，約10檔檔主已進場佈置攤位、執拾貨品。熟食檔檔主陳先生表示，檔口主要售賣串燒等食品，昨日受電力中斷影響未有營業，而今日場內只今日恢復1000w基本電力，未知是否能正式營業：「熟食額外加嗰啲電根本唔係恢復嘅問題，係連插頭都未裝好。」

陳先生續指，經過昨日後，對之後數日生意沒有期望：「冇期望就冇失望，平常心啦。」他認為政府辦夜市的出發點相當好，但當局須考慮深港兩地具差異性：「當地處理係點樣方便攤販點樣嚟，但係香港可能你當法治完善啲定點啦，係點樣唔孭飛點樣嚟，所以佢好多條款都執得好嚴。」

發展局：今午6時會額外加電 費用由聯辦機構承擔

發展局下午3時半在Facebook發文表示，今早聯同政府承辦商在場地增加電力供應裝置，確保熟食區及每個攤檔電源充足穩定。機電工程署及政府承辦商今早亦到場全力協助聯辦機構的承辦商，確保攤檔所需額外電力接駁妥當安全，並在今天下午六時前獲足夠額外電力，配合其運作。

關於電力安排，各攤檔的基本電力供應，按早前與攤檔的協議不會收取任何費用。至於額外電力供應，聯辦機構亦已確認不會收取費用，為此已收取的費用，會盡快向攤檔退款。至於未來額外電力開支將由發展局作為聯辦一方承擔。

有檔口預計今日生意能上升三成

「海濱藝遊坊」另一個主題是藝術，有檔口主要售賣本地主題的明信片和掛畫。檔主張小姐表示，昨日生意同樣受電力中斷影響：「都有少少，因為有返電之後人流先多返。」

張小姐又預計今日恢復基本電力後生意較昨日能上升三成，期待中秋節和國慶假期能有旅客到訪刺激本地經濟。