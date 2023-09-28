夜繽紛｜灣仔海濱夜遊坊部分攤檔繼續無電　食客：好掃興

「香港夜繽紛」頭炮、灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」昨（27日）午3時開鑼，舉行至10月2日，昨日因供電問題，直至晚上約8時才恢復部分供電，不過有市民向記者反映今日（28日）仍未有電力供應，有攤位仍未能售賣熟食。



記者今晚6時半在場視察，懷疑場地出現供電問題，場內懸掛半空的燈飾亦未有亮起，有部分攤檔檔口沒有燈光，令市集看來有些昏暗；表演台就比較熱鬧，有約百市民欣賞年輕樂隊表演，有些人手拿啤酒與友人聊天。



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有檔主用後備發電機自救 買冰保存食物

檔主許先生表示，檔口主要售賣凍肉以及汽水奶茶等飲品，惟今日下午3時至7時仍未有電力供應，「佢哋話今日換咗個新電力系統，但係暫時未做到我哋呢到。」

有擋人員指因電力不足的關係，唯有變通自救，出動原先打算備用的發電機，主要希望能供冰箱使用，「冇電有冇電嘅辦法，用緊USB燈同埋買咗好多冰，唔係啲嘢會壞。」

有檔主形容當局如起「清水樓」

有攤檔人員則認為兩天安排都很差，黃小姐表示，因店內主要售賣熟食和飲料，擔心變壞，形容政府如為攤檔起「清水樓」，「佢係畀咗間屋你呀，但係你住7日就要即刻還返畀佢仲要完全冇配套。」

除電力不穩外，黃小姐又批評場內只有一個廁所，現時多個出入口被封閉大感不便，「你又好低能㗎喎，洗手間得一個，出入口又用啲鐵馬緊封晒，又唔使收入場費，點解要封晒？」

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入場市民：好似中學生搞嘅咁市集

大埔居民袁先生則指，場內出入口較少，大感不便，「因為以前都嚟過好多次，之前（出入口）都仲行到，封咁又冇話有貼指示，可能政府都好倉卒。」

袁先生認為夜市安排有待改善，形容現時「好似中學生搞嘅咁，中學生都未到大學水準」，並指場內指示牌較少未能清楚場內攤檔種類。

有市民因擔心電力不穩影響食物質素而不敢買

賴小姐指，今日下班後過來閒逛，到場後發現市集燈光不足，明顯看得出電力不足，擔心食物質素，「自己行就覺得又光又黑幾得意，但係我諗啲商家都幾頭痛，見到佢哋啲冰箱真係冇電自己都唔太放心買，見到都唔敢食。」

何小姐與盧先生結伴前來表示，本想購買章魚燒等食物「醫肚」當晚餐，但攤販向其解釋因未有電力無法提供，只能購買涼拌小食，「好掃興，諗住再熱鬧啲，啲燈光可以再光啲。」

關先生與陳小姐一同前來，陳小姐表示本想在場內購買熟食如咖喱魚蛋等都未能成功購入，「佢哋啲嘢食都話冇電未整到嘢食，話3點鐘開始去到12點，𠵱家6點都仲未有。」

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」無人機表演▼

