十一黃金周｜自由行客料花萬元　讚港夜交通方便　會去西環夜市

內地十一黃金長假今日（29日）開始，早上9時已有大批內地遊客在香園圍口岸聚集，現場所見，至少有超過10組團客，亦有不少自由行旅客。有自由行旅客透露，將花費1萬元購物，又稱讚香港的夜間交通非常方便，若有時間會到西環夜市看看。



一連8日的內地黃金周今日開始，記者到香園圍口岸視察，發現上午9時已有大批內地遊客在香園圍口岸聚集，當中超過10組團客在等候旅遊巴，當中亦有不少自由行旅客。

雖然旅客眾多，但由於巴士站與旅遊巴停泊處的位置分開，因此未有造成混亂。自由行旅客李小姐表示，今次來港會逗留約3日，期間會去迪士尼、尖沙咀、旺角等地。她指，上次來港單單在迪士尼就花了5,000元，預計3日行程，將花費約1萬元購物。她表示，由於香港晚上交通十分方便，若時間許可，將到西環夜市看看。

深圳旅客賈先生在假期首日到港遊玩一日。他指，今日通關未算多人，只花了10多分鐘就完成過關。他表示，今日會到維港、太平山等地方遊玩，大約晚上10時左右離開。他表示，知道香港最近舉辦了夜市，如果經過的話亦會去看看。

劉小姐一家大小與朋友共7人跟團到港一日，預計會到新城市廣場一個公園玩，約下午4時左右回深圳。她指，預計在港花費1,000元至2,000元。