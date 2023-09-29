夜繽紛｜西環夜市開鑼　大會稱灣仔停電意外後　政府已設後備電力

香港夜繽紛活動之一的「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」，今日（29日）於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊展開，市集主辦單位表示，灣仔市集早前出現電力問題後，相關政府部門已立即與大會溝通，在場地內設置電力、臨時洗手間等。



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為期4日的「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」，今日於卑路乍灣海濱長廊展開。現場有多於60個熟食以及其他攤檔。市集創辦人Davi 表示，灣仔市集日前出現電力問題後，相關政府部門已立即與他溝通，當局又在場地內設置後備電力、增設臨時廁所，以及在場內擺放多個垃圾袋，避免出現衞生問題。

他表示，去年亦有在同一地方舉辦中秋市集，不過以往只能在堅農圃內設攤位，今年在政府部門協助下租用海濱位置，令攤檔數目增加了約10個。Davi 指，去年人流高峰時，約有2,000人進場，「舊年仲要安心出行嗰時，我哋有條隊係排到去巴士站。」他指，通關後不少人趁連假去旅行，因此預計今年人流與去年相若。

售賣酒精產品以及包裝食品的馬小姐表示，預計今日中秋正日人流最多。她認為，今年活動的宣傳較多，有信心生意額按年增加三至四成。她指，荷蘭直送雞尾酒以往售220元，今年以優惠價198元出售，冀吸引市民購買。

售賣水果茶的陳小姐指，舉辦夜市的場地本身亦有很多街坊行，因此對人流並不擔心。第一次在市集設檔的她表示，希望今次可以有「少少進帳」。