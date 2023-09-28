香港夜繽紛｜灣仔夜市警方停用附近錶位再抄牌！網民：庫房夜經濟

香港政府大力推行「香港夜繽紛」系列活動，重頭戲之一的灣仔「海濱藝遊坊」昨日（27日）開鑼，現場設有約90個攤位，當中44個為晚上6時才開始的熟食攤位。因應現場交通安排，警方暫停了灣仔鴻興道一帶的停車咪錶位，有市民駕車到場支持夜繽紛，最後卻慘食$320牛肉乾！



資料圖片

有網民在討論區上貼出圖片，指灣仔鴻興道附近錶位因為交通安排而停用，不過有車主駕車到場時可能因為未有留意到旁邊的告示，照常泊入咪錶車位內再入場支持夜繽紛活動，導致車輛最終被警方抄牌，位位都要繳交$320的違泊罰款。而告示上寫明27/9-30/9、2/10、2/10、6/10-8/10、13/10-15/10、20/10-23/10的14:00-23:59期間，鴻興道會臨時暫停使用車位。

網民不禁大嘆夜繽紛的活動有如「引蛇出洞」，吸引港人駕車到場支持後卻被抄牌，更認為警方抄牌會影響港人的消費意欲，直指「冇位泊車，唔去了」、「灣仔個個位咁偏僻，冇得泊車真係無謂」、「原來警方都擺檔」、「夜市半小時時租車位$320」、「牛肉乾放題夜繽紛」、「割韭菜咁割」、「買4粒燒賣送埋牛肉乾 340 埋單」。也有網民坦言「支持夜繽紛，今晚我諗住去海濱藝遊坊，但鴻興道避風塘段成條街咪錶位竟暫停，好市民不違泊，即折返北角食，人人和平」。

根據本年3月22日發布的政預算案，政府在2022/23年度「罰款、沒收及罰金」為庫房進帳24.4億元，較預期多兩成。當中俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」帶來11.6億元收入，以定額罰款320元「最低消費」計算，執法部門發出超過362.8萬張「牛肉乾」，據警務處數字，當中336萬張屬於「違例泊車」告票。而2023/24年度政府預期，「牛肉乾」較去年多收9.5%，即12.7億元，換言之，估算發出397萬張告票，而警務處「預算」下年度發出336.1萬張「違例泊車」告票。

另外，有檔主近日始收到主辦單位通知，10月1日國慶當晚，「海濱藝遊坊」為配合國慶人流管制，開放時間由下午3時至午夜12時，改為早上10時至下午4時，即當日無夜市，汪大嘆諷刺：「好諷剌一件事，夜市同煙花原本係perfect match(完美配搭)，夜繽紛就係要多人，要人流管制，咪管制埋我哋呢邊。話檔主可以留喺度睇煙花，但唔可以營業。」

原帖：LIHKG