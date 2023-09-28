夜繽紛？灣仔海濱檔主稱突收通知10.1無夜市　嘆失煙花客：好諷刺

政府「香港夜繽紛」系列活動重頭戲之一灣仔「海濱藝遊坊」周三（27日）開鑼，但因供電問題，部份熟食檔首晚沒營業。在「海濱藝遊坊」售賣胡椒餅及炸雞扒等台灣小吃攤檔負責人汪先生今日（28日）稱，首晚營業最後只能駁得1000瓦特電線，只能只賣啤酒免入場人士失望。



汪先生更稱，近日始收到主辦單位通知，10月1日國慶當晚，「海濱藝遊坊」為配合國慶人流管制，開放時間由下午3時至午夜12時，改為早上10時至下午4時，即當日無夜市，汪大嘆諷刺：「好諷剌一件事，夜市同煙花原本係perfect match(完美配搭)，夜繽紛就係要多人，要人流管制，咪管制埋我哋呢邊。」



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根據海濱藝遊坊周三發出的新聞稿，海濱藝遊坊日期為9月27日至10月2日，場館開放時間仍為下午3時至午夜12時，美食區建議時間則為下午6時至晚上11時。至於海濱藝遊坊活動官網則有顯示，「10月1日國慶特別安排 : 場館開放及美食區時間上午10點至下午4點」。

不過，在「海濱藝遊坊」售賣胡椒餅及炸雞扒等台灣小吃攤檔負責人汪先生今日在商台節目稱，最近收到主辦單位通知，10月1日當晚開放時間改為為早上10時至下午4時，汪稱：「話配合國慶人流管制，話檔主可以留喺度睇煙花，但唔可以營業。」

海濱藝遊坊活動官網則有顯示「10月1日國慶特別安排 : 場館開放及美食區時間上午10時至下午4時」。

台灣小吃攤檔負責人：夜市同煙花原本係perfect match

汪先生稱，簽約時原計劃十一煙花的煙花客為其中一個重要客源，現在失煙花客，實在蠻諷刺：「夜市同煙花原本係perfect match(完美配搭)，夜繽紛就係要多人，要人流管制，咪管制埋我哋呢邊。」另有檔戶致電同一節目稱，是於上周左右才得悉十一當晚無夜市。

▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼



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