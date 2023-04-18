印度Arcturus擴散　梁子超：毋須提升防控免「狼來了」籲不用擔心

印度出現高傳播性的Omicron新變種病毒XBB.1.16分支Arcturus，衞生防護中心昨（17日）表示，本港共錄得7個XBB.1.16陽性檢測個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超今（18日）於港台《千禧年代》表示，疫情已進入風土化，病毒如流感般不會消失，亦會持續傳播，各變異株亦會輪流交替，且印度確診數字佔人口比例只屬冰山一角，未見席捲全球趨勢。他又指，本港現有機制已足夠監測疫情走勢及變化，現階段毋須加強疫情防控免現「狼來了」情況，呼籲港人毋須過於擔心或緊張。



呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超指，XBB1.16與Omicron XBB1.5相當類似，過去大半年，各變異株「百家爭鳴」，病毒主流不斷飄移，輪流交替屬自然現象，且疫情進入風土化，病毒如流感般不會消失，亦會持續傳播。

XBB1.16現時遠低於Omicron海嘯式爆發位

觀乎印度情況，雖然確診宗數上升，但印度有10多億人口，相關確診數字佔人口比例只屬冰山一角，梁子超又指，XBB1.16現時仍遠低於當時Omicron 所引致的海嘯式爆發水位。

梁子超表示，未見XBB.1.16致入院率及死亡增加，雖然XBB1.16會令染疫兒童眼角膜發炎機會增加，但他提到，眼角膜發炎非新事物，去年的新冠研究文獻亦有相關發現，「內地首次爆發時，都有專家有角膜炎」，且症狀輕微，籲家長毋須擔心。

眼角膜發炎非新事物

他又提到，本港現有機制已足夠監測疫情走勢及變化，若有異常亦可及時掌握，現階段亦毋須作額外調控應對，「唔駛太過緊張，講得太多次狼嚟喇，會分散流意力。」

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