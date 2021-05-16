印度協會前主席發起籌款300萬助印度抗疫：當地醫療系統已崩潰

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-16 15:42

印度疫情嚴峻，香港印度協會前主席毛漢形容印度醫療系統已崩潰，現為同胞籌款，冀購買醫療物資寄往印度，目標籌款300萬元。自由黨黨魁鍾國斌指，印度人來港已過百年，已融入香港社會，同是香港的一分子，他呼籲港人本着人道主義及同理心，對印度伸出援手。

印度疫情嚴峻，截至5月15日早上8時的24小時內，印度新增326,098確診個案（累計確診增至24,372,907）、3,890新增死亡個案（累計死亡個案因此增至266,207）。

毛漢：捐款越多，就能挽救更多生命

有見及此，香港印度協會前主席毛漢為同胞募捐。他形容說：「印度醫療系統已經崩潰，個疫情係爆炸性。」故所籌款項主要會用於購買氧氣機，拯救病人生命。毛漢又指，所有捐款及物資都會直接交給印度錫克廟，讓他們分配予最需要幫助的人手上，並請求中央政府能開放部分往印度航班以運送醫療物資。現時目標募捐金額為300萬港元，「有好多人去到醫院無氧氣，而錫克廟每個城市都有，會將物資用喺最窮嘅人身上。捐款越多，就能挽救更多生命。」

毛漢說：「有好多人去到醫院無氧氣，而錫克廟每個城市都有，會將物資用喺最窮嘅人身上。捐款越多，就能挽救更多生命。」（余俊亮攝）

鍾國斌呼籲：幫得幾多得幾多

自由黨黨魁鍾國斌指，現時他已聯絡積極各界人士，現階段獲安全貨倉有限公司呂榮義捐款20萬港元，及6,000個可重用口罩。鍾國斌稱，印度人來港已過百年，已融入香港社會，同是香港的一分子，望港人能伸出援手。他呼籲：「印度疫情嚴重，人口又多，雖然未必能好有用，但基於人道同同理心，希望大家幫得幾多得幾多。」

呂榮義亦稱，世界各地都因疫情受到嚴重衝擊，而作為世界公民，他認為有困難時應無分彼此去幫助，呼籲各商界朋友及市民，若有能力和資源，能向印度伸出援手。