十一北上｜蓮塘口岸早上漸現人潮　有人為商場賽車通關後首赴深圳

香港中秋節加十一國慶三日紅假今日（30日）正式展開，早上蓮塘/香園圍口岸不少港人趁假期北上，深圳商場是他們主打。有人北上旅客選擇住酒店過二日一夜深圳之旅，有家庭團在鹽田花約5000元訂了三間房，讚內地飲食款式多、服務態度好。也有港人趁中秋國慶放假期，作其內地與香港通關後首次北上之旅，更希望探索香港難找的新玩意，例如商場內實體小型賽車。



黎女士今日經與家人北上深圳鹽田遊玩，準備入住上月已預定好的酒店，大約每晚一房需1700多元，一家人共訂了三間房，共計約5000元，而自助餐則每人250元。她指價錢雖貴，但相信會「好玩」，又指以往到鹽田則以享受美食、皮膚護理及修甲按摩等活動為主。此外，她稱平時也會到福田或東門遊玩，認為內地的飲食款式多及服務態度好。

有人選擇昂貴酒店住宿，也有人選擇性價比高的深圳酒店，平均每月北上一次的市民張姓夫婦及朋友，因為難得放短假期，故今日準備到東門遊玩，張太稱：「咁啱今次又放返3日假呢，行下囉玩下囉。」

張先生表示二人住兩晚酒店，合共約600元人民幣，認為比香港酒店價錢划算及舒適。張先生稱，期間會在當地探索美食及逛商場，「睇下啲商場好靚囉」，並指內地飲食便宜且能吃飽喝足，例如每餐一人消費約70至80元，店員服務態度亦較好。

除了住宿酒店，亦有港人通關後第一次北上，希望探索新鮮玩意。李先生希望體驗小型賽車，並稱在社交平台留意到深圳有商場的兩層停車場提供小型賽車場地，但不覺香港有相關場地。

李先生稱北上預算約1000元，期間會探索美食及逛商場。被問及為何不留港消費，他解釋香港消費水平較高，所以希望北上「摸索下，係好嘅質素，咁我哋都可能會多啲上去消費。」