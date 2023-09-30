黃金周｜深圳商場夥WeChat Pay搶港客　有商場料20萬港人到訪

香港十一國慶黃金周及中秋假期由今日（9月30日）開始，深圳各大商場均磨拳擦掌迎接香港顧客的人潮，並聯同WeChat Pay HK推出多項優惠，爭客之戰勢必一觸即發。其實隨著兩地恢復開關後，商場的港客比例亦不斷攀升，例如佔深業上城周末的四成人流量、福田星河COCO Park暑假的兩成人流量，後者更預期黃金周將接待20萬名港人，因此管理層均各出奇謀搶客。



甚至有主打北京片皮鴨的食肆表示，香港食客已佔大部份生意額。「以前冇咩香港人過嚟，𠵱家好多，差唔多八成都係香港人。」惟中洲灣CFuture City由於交通及地理上並無優勢，期望透過藝術品、展覽及沉浸式體驗，「殺出特色化道路」。



▼港人北上消費▼



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深業上城主打高端檔次 引進外國知名品牌

疫情封關三年，深圳商場業亦不斷冒起新秀，成為當地的新地標或是「一方之霸」，相比下港人過往常逛的羅湖商業城等老牌商場，人聲鼎沸的場景已不復再。港人在疫情後已轉戰佔地面積廣闊，打卡點及店舖類型豐富的商場，因此各商場為吸引港人，近日亦推出多種優惠，爭客之戰勢必一觸即發。

其中深業上城於2018年開業，為「深圳經濟特區成立30周年20大城市更新項目」之一。整個項目佔地面積達12萬平方米，並引進逾400個品牌，包括文華東方酒店、無印良品酒店、Lafayette老佛爺百貨、SONY旗艦店等。經過數年的深耕細作後，已吸引當地的白領及中產家庭，成為深圳中高檔次商場。

▼深業上城▼



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商場調查：逾七成港人北上只為在深圳玩樂

深業商業管理有限公司董事長鍾革惠，引述嶺南大學2019年的研究指，疫情前港人北上頻率約為半年至一年，目的包括為廣州、中山及順德。惟深業上城今年最新的調查顯示，逾七成港人北上只為在深圳玩樂，消費金額亦明顯提高，5,000元內佔逾五成，10,000萬元內亦佔兩成，類別更由飲食延伸至住宿。

鍾革惠便以文華東方酒店為例，香港一晚住宿索價約8,000元，惟深業上城卻便宜一半，只需3,000至4,000元；若預算為千元以下，亦可選擇無印良品酒店。「佢哋過嚟住一晚飲飲食食消費，比香港同等消費平好多。」

▼金鴨季深業上城店▼



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港人佔深業上城周末四成人流量 推20倍積分搶客

其實深業上城自開關已成為港人的「新歡」，鍾革惠便透露，周末港人佔四成人流量。她感謝深圳政府推出促進港人消費的措施，例如派發電子消費券及地鐵優惠，深業上城亦會在中秋及國慶假期，推出20倍積分優惠，相當於九折卡。

鍾革惠並觀察到，有逾五成港人以WeChat Pay HK跨境付款，僅兩成五使用現金，甚至有港客購買電動車，首期金額亦用電子支付。她認為，隨著香港在電子支付的發展，數字應有繼續上升的空間。

片皮鴨店八成食客為港人 考慮關口附近開分店搶客

有見港人不斷增加，深業上城的食肆亦磨拳擦掌迎接港人。其中主打北京烤鴨的金鴨季於2018開業，店長葉邦歡表示，疫情前以內地顧客為主，惟恢復開關後港人佔比飆升，人均消費更達人民幣150至200元。「以前冇咩香港人過嚟，𠵱家好多，差唔多八成都係香港人。」

葉邦歡估計，港人將趁國慶節假期北上玩樂，預料生意額較平時再增20%至30%，因此最近亦推出WeChat Pay HK優惠，全單可享九五折。他並透露，公司考慮在羅湖、南山或福田區開設分店。

▼福田星河COCO Park福氣鮮活麵包▼



COCO Park料黃金周接待20萬名港人︰對港客很多期望

至於福田星河COCO Park相信對北上港人並不陌生，開業17年為福田區首個綜合型項目，相比深業上城主攻高端顧客，較偏向中間階層。專案總經理裴適表示，港人的比例由4月開始穩步增加，直至8月份的暑假更達高峰的兩成，主要在餐飲及手作等類別消費，人均約300元。「非常高的增長，今年恢復得特別好。」

裴適估計，黃金周期間商場將有70萬人流量，期望港人能佔當中20萬，因此引進港人偏愛的烘焙、美甲，或老牌連鎖餐飲品牌；並在導航指示中，增加英文及繁體字；以及聯同WeChat Pay HK推出優惠。「今年我們會對港客有很多期望。」

▼中洲灣CFuture City▼



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麵包店研咖喱魚蛋麵包投其所好

甚至有店舖為了港人專門研發新產品。福氣鮮活麵包品牌合夥人敖偉表示，近期港人佔三成的客流量，人均消費100元，預料營業額將在黃金周再創新高。他透露，正研發香港特色產品，例如咖喱魚蛋麵包等。

其實深圳商場的競爭相當激烈，記者除了走訪上述兩間商場外，亦曾到在疫情期間開業的深圳新地標，中洲灣CFuture City。營運負責人劉國斌便透露，由於深圳商場的同質化嚴重，加上中洲灣的交通及地理上並無優勢，他期望透過主打「深層次精神」，包括藝術品、展覽及沉浸式體驗，以及聯同WeChat Pay HK推出優惠，吸引港人到場消費，並考慮未來開設穿梭巴士來往地鐵站，「殺出我哋特色化嘅道路。」