十一黃金周｜上環港澳碼頭現黃牛黨　澳門船飛普通位炒貴近六成

疫後首個中秋及國慶節假期由今日（30日）開始，大批港人前往深圳及澳門等地外遊。上環港澳碼頭中午人頭湧湧，候船大堂人聲鼎沸，估計有數百人在等待登船。亦有黃牛黨在大堂叫賣即班船票，普通位索價300元，相比正價貴近六成，但仍吸引不少旅客問價及購買。



記者今日到上環港澳碼頭視察，發現中午12時人頭湧湧，數十人在大堂排隊購買船票。候船大堂更人聲鼎沸，部份為提早到達碼頭的旅客，候補登船的隊伍亦大排長龍，估計現場有數百人在等待前往澳門。

購票大堂的顯示屏顯示，開往澳門外港碼頭的航班，普通位最快為下午1時45分，豪華位最快亦要下午1時，票價分別為190元及395元。

澳門船票的供應相當緊張。記者昨午到碼頭購票時，職員表示早上航班的普通位已售罄，中午後的航班才有供應，即若希望盡早到澳門旅遊，只能付多105元買豪華位。

普通位炒貴六成 黃牛黨每張飛賺110元

「即班12點半，唔使等呀！12點半！」現場亦有黃牛黨手持大疊現金及船票，在大堂叫賣即班船票，普通位船票每張索價300元，較正價貴57.9%。黃牛黨每售出一張，便可獲利110元。

雖然炒價高出正價近六成，但仍有不少人上前問價及購買。有市民表示，若選搭豪華位，需要等候逾一小時，加上300元的炒價，仍比豪華位便宜，因此寧願多花點錢，換取寶貴的假期時間。