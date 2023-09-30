十一黃金周｜有內地團主攻西貢行山露營　年輕團友愛戶外遊玩社交

內地十一黃金周踏入第二日（30日），今早位於香園圍口岸，有不少內地旅行團大軍殺到，有別於以往購物消費為主，部份旅行團主打徒步露營，西貢麥理浩徑似成為熱門之選。另外，有上海旅客打算到水上樂園及迪士尼樂園遊玩，對於逛香港夜市及藝術展覽一類亦感興趣。



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半小時至少19組團客登大巴 廣場專車免費接客

今早約10時半左右，不少內地旅行團到達香園圍口岸，絡繹不絕地登上旅遊大巴離開。在半小時內，目測至少有19組來自不同旅行社的團客，組團人數由約30至90人不等。另外，現場亦有數名人員舉牌推廣十一黃金周限定、來往蓮塘/香園圍口岸及上水廣場的免費專車，推廣期由今日至明日。

00後90後徒步露營團行西貢 不提倡消費重社交玩樂

有部份旅行團團友背著大型行山背包，以徒步、露營活動為主。來自廣州的領隊劉先生，帶領34名團友前往西貢麥理浩徑徒步運動，他表示麥理浩徑是世界知名的徒步路線，「全長100公里都可以去走一下」，又預計會留港兩天時間。

他介紹旅行社名為「行走20歲」並解釋：「就是一種注重年輕人，就像我們今天的團全都是年輕的，像我們一些「00後、90後」這些年輕人這樣出來玩，大家都是輕戶外重社交，大家都是出來交一些朋友。」團友以廣東省居多，還有陝西的、上海等各省份。他稱雖然團友不規定必須要20歲，但他強調：「我們是心靈上20歲。」他又指旅行社於2018成立，董事為大學生的創業組織。

除了徒步露營，劉先生表示，行程不會包括亦不提倡購物消費之類，「其實是大家出來玩的，玩的是要開心一點的。我們自己會組織一些像什麼沙灘飛盤、篝火、音樂趴之類的。」他指旅行社徒步地點遍佈全中國各地甚至海外，如印度尼西亞、菲律賓等，又指「香港的話，我們都會經常來的」

廣東客行麥理浩徑10公里 團費每人數百元

來自廣東的張小姐參加另外一個徒步露營團，稱「因為廣東的山已經爬得七七八八了」，所以前來香港探索，行程主要在麥理浩徑徒步約10公里左右，並會住在帳篷中。她表示帶孩子一同參加，團費每人約數百元。被問及會否到商場逛，她表示，視乎明天結束後，若體力精神不許可，便會直接離開。

來自上海的毛小姐表示跟團準備到水上樂園及迪士尼樂園遊玩，預計留港兩天又表示對香港夜市有興趣，尤其對藝術展覽及美食感興趣。（洪芷菁攝）

上海一家六口遊樂園 對夜市藝術展美食感興趣

來自上海的毛小姐表示跟團準備到水上樂園及迪士尼樂園遊玩，預計留港兩天又表示對香港夜市有興趣，尤其對藝術展覽及美食感興趣，「好吃的，最主要的是好吃的。」毛小姐指，一家六口都參加旅行團，團費人均1,000多元，包括兩天香港及兩天澳門行程，稱價錢不貴 。