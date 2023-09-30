十一黃金周｜港珠澳金巴一度要輪候60分鐘　港人：放假想出去玩

踏入中秋節及十一國慶黃金周，出入境的人潮不斷。記者今日（30日）到港珠澳口岸視察，發現離境大堂人流眾多，至中午時分，大堂外告示指，預計輪候乘搭金巴時間約為60分鐘或以上。有打算到澳門旅遊的港人稱，灣仔夜市攤檔不吸引，加上想趁連假外出旅遊，因此不留港消費。另有來港的廣東旅客指，特意趁著連假帶同小朋友，來港到兩個主題樂園遊玩，亦有興趣到香港夜市見識。



入境處今日（30日）數字顯示，截至上午10時，已經有19.5萬人次出入境，出境人數錄13.4萬人次。記者今日上午10時起到港珠澳口岸觀察，發現出入境的人潮不斷。至中午時份，離境大堂貼出告示指，金巴輪候時間為60分鐘。

中秋加上國慶連假今（30日）展開，即使政府推出多項優惠吸引市民留港消費，仍有大批市民選擇到澳門或珠海遊玩。（鄧宇詩攝）

到澳門旅遊的港人楊小姐稱，會玩兩日一夜，加上住宿預料花費5,000元至6,000元。她表示，昨晚曾到灣仔市集，但由於攤檔不吸引，加上太多人，所以並未消費，「放假想出去玩多啲，就算留喺香港都係去平時會去開嗰啲商場，都唔關政府優惠事。」

港人葉先生今日即興到澳門，他稱未有特別計劃會去甚麼地方，預料會花費約兩千元。被問到香港夜市是否吸引時，他稱，「人多嘅地方我唔去。」

廣東鼎湖旅客何女士指，特意趁著連假帶同小朋友來港，到海洋公園以及迪士尼樂園遊玩。 她指，將會留港3至4天，若有適合的東西就會買，未有為消費設限。被問到會否到香港夜市時，她表示有興趣去見識一下，「未去過啊嘛，去見識、見識。」