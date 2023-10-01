流感︱關日華指小童入院個案增　嚴重留醫ICU　籲家長帶子女打針

一名5歲女童日前感染甲型流感後出現併發症腦炎死亡，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授指，香港仍處於夏季流感高峰期，不少小朋友因病入院，有重症小朋友要入深切治療部留醫，形容情況令人擔心。



他呼籲家長，盡快帶子女接種流感疫苗，而兒童流感個案可在數小時內惡化成重症，如子女活動能力和神智明顯轉差，應盡快求醫。



關日華表示近數星期入院人數有所上升，當中亦包括不少小朋友，大多出現發燒、上呼吸道感染等徵狀，更有重症小朋友要入深切治療部留醫，形容情況令人擔心。（鄧康翹攝/資料圖片）

關日華出席電台節目《政經星期日》時表示，最近數星期入院人數有所上升，當中亦包括不少小朋友，大多出現發燒、上呼吸道感染等徵狀，更有重症小朋友要入深切治療部留醫，形容情況令人擔心。

關日華表示近數星期入院人數有所上升，當中亦包括不少小朋友，大多出現發燒、上呼吸道感染等徵狀，更有重症小朋友要入深切治療部留醫，形容情況令人擔心。（資料圖片）

關日華續指，雖然已踏入秋季，但仍處於夏季流感的高峰期，他解釋是因為過去三年新冠疫情下市民維持戴口罩的習慣，沒有機會接觸到流感病毒，體內無有效抗體，「好似一隊軍隊，冇乜機會打仗。」他又指兒童流感個案可在數小時內惡化成重症，如子女活動能力和神智明顯轉差，應盡快求醫，並呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。

除流感外，近日新冠病毒的入院人數亦有所上升，關日華指部分沒有接種新冠疫苗的兒童在感染後出現較嚴重病情，建議兒童確診後仍然要接種兩劑新冠疫苗，減少重症風險。另外，他表示兒童間較常見的呼吸道合胞病毒，近月多了成人個案，估計部分家長被子女傳染，有長者在感染後亦出現重症。