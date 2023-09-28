流感｜5歲女童甲流併發腦炎離世　夏季流感高峰期首兒童死亡個案

香港踏入夏季流感高峰期，多名兒童因染疫出現重症，更首現兒童死亡個案。據最新一期新冠流感速遞顯示，一名過往健康良好、無打流感針的5歲女童，本月18日染疫後併發腦炎，入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，其後病情惡化，上周四（21日）離世。



過去一周，整體流感活躍程度反彈，由前周的11.59%上升13.47%，遠高於9.21%的基線水平，當中84%為甲型（H3）流感，其次為甲型（H1）流感佔13%。醫衞局已宣布在今日開展流感疫苗資助計劃，合資格人士包括兒童及65歲以上人士可以免費打針。



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過去一周流感活躍程度反彈 84%為甲型H3流感

據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，過去一周整體流感活躍程度反彈，由前周的11.59%上升13.47%，遠高於9.21%的基線水平，當中84%為甲型（H3）流感，其次為甲型（H1）流感佔13%。

公立醫院流感相關入院率亦有所上升為0.73（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.64微升，處於低中水平，當中0至5歲為重災區，入院率達5.05，則每一萬人就有5個因流感入院。衞生防護中心過去11日（9月17日至27日）共錄得62宗成人流感嚴重個案，其中26宗個案於最近4日錄得，62人有28人死亡。

62人中有15人感染甲型（H1）流感，38人為感染甲型（H3）流感，1人為乙型流感，餘下8宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期亦錄得142宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉764人染疫。

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死亡女童9.18現病徵 三日後離世 無接種流感疫苗

另外，同期錄得1宗兒童流感相關之死亡個案，為5歲女童。翻查資料，她於9月18日起發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難和嘔吐，9月19日到聖德肋撒醫院求診。她在20日因病徵惡化到伊利沙伯醫院求醫，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，病人當時情況危殆，並在翌日因病離世。