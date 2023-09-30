黃金周｜香港深圳澳門商場晚上人流不絕　港商場較多店舖早閂門

本港中秋節及國慶日三日連假今日（30日）開始，也是內地一連八日「十一黃金周」第二日。據入境處截至下午4時資料，本港有39萬人出境，當中約26萬人經陸路北上，以到深圳居多，同時有不少人過大海至澳門。



《香港01》記者今晚到觀塘APM商場、深圳Coco Park及澳門威尼斯人商場視察晚上9時情況。三地商場在9時仍有不少人流，而當中以美食廣場及食肆最為興旺；不過香港店舖比較早關門成明顯分別，如APM商場多間店舖在9時或之前已落閘。



在今晚8時至9時，三地的商場人流不絕。當時APM及威尼斯人的美食廣場客源不絕，而深圳Coco Park最旺，晚上9時後不少食肆外仍有人等候入座，這點在APM則未有見到。

港商場市民店舖閘外觀察店內貨品：嘩已經閂咗門

直至晚上9時，仍然有不少市民在觀塘APM商場消費，不過除地下及一層外，其他樓層人流明顯比早一兩小時前減少。雖然廣場地下及一層的人流未減，加上有安排樂隊進行音樂表演，但大部份人都未有駐足停留，大多為經過商場再去觀塘港鐵站。

商場的商戶雖然大部份仍有營業，但入內的市民明顯有所減少；有少於十間的商戶已拉閘關門，部份店舖更是早於晚上8時如常關門，有市民只好在閘外觀察店內貨品，亦有市民經過時對有店舖已關門感到慨嘆並指「嘩已經閂咗門」。不過，部份商戶門外貼出告示指今日因盤點或營業時間有改動才提早關門。

▼9月30日 觀塘APM商場人流▼



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▼9月30日9:00PM 觀塘APM商場多間店舖已落閘▼



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港人北上理由：買香港冇嘅嘢、玩慣咗香港

與香港一河之夾的深圳，Coco Park商場晚上7時大收旺場，幾乎所有餐廳都要排隊取票，等候一輪才可入座。中庭位置有市集，亦有表演，吸引大批市民駐足欣賞。至晚上9時，商場人流稍減但仍有人氣，幾乎所有店鋪也繼續營業，部份餐廳繼續有人排隊，市民繼續吃喝消費。

不少港人吃過晚飯已離開深圳，過關返港，但也有一批港人留至晚上9時半，仍在商場遊玩。其中張先生表示，趁小長假聯同幾個家庭朋友一行9人今早10時過關到深圳遊玩，由於一來一回較費時間，故會在酒店過一晚。他表示，平時也會在香港消費，但趁假期想來內地看看有何變化，「去食自己想食嘅嘢，買香港冇嘅嘢」，又稱內地進步不少，人民質素有所上升。

張先生表示，今日主要是食及買，明日會去另外幾個商場，「繼續食及買。」提及香港，張先生認為政府不止是要搞好夜經濟，更應改善整個體制，重新吸引外資投資落戶香港。

另一市民郭先生則下午過關，食過飯後準備回港。他稱今次是疫情以來首次北上，形容「感覺還可以，商場比香港大」，又指因「玩慣咗香港，故今日北上消費」。他稱未去過香港幾個夜市，但考慮明日有機會會去，認為內地電子消費系統比香港方便，香港可參考內地支付模式。

▼9月30日9:00PM 深圳Coco Park商場人流▼



▼9月30日 深圳Coco Park商場人流▼



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廣州旅客認為香港較澳門遠 賓館房價高昂

澳門大三巴牌坊今午人頭湧湧，威尼斯人商場踏入晚上同樣熱鬧，美食廣場幾乎座無虛席，賭廳亦有不少旅客試手氣。至於運河兩旁燈火通明，雖然商店的顧客數量不算多，但直至晚上9時半仍未見關門，甚至有店員在路邊推銷貨品。

來自廣州的李先生及李小姐，在疫情後首次到澳門，今日的行程為大三巴及威尼斯人，只花費約900元，亦無意賭錢及購物，希望舒適地閒逛。李先生表示，感到澳門的人流比疫前增加三至四倍，「以前都有很多人，但是沒有這麼誇張。」

問到會否順道來港旅遊，李小姐認為香港比較遠，交通及地理不方便，「如果我們在深圳那邊的話，可能會首選香港。」李先生補充說，會考慮新年到香港旅遊。

與此同時，威尼斯人的展覽廳正舉行MC張天賦的演唱會，來自佛山的張小姐及禢小姐專程來澳支持，惟遇到網上詐騙，未能交收門票，只能無奈在門外感受氣氛。

禢小姐透露，本來打算看完演唱會後，便乘坐金巴到香港旅遊，惟翻查賓館的價格後打退堂鼓。她解釋，香港賓館面積比澳門細小，環境亦更惡劣，卻與澳門的房價相近。「嘩，七百幾蚊（人民幣）喎，我不如喺澳門住。」

禢小姐續指，觀察到澳門的人流急增，「多人到飛起，之前我哋係零零散散咁行，𠵱家係迫住迫住人哋啲行李咁行。」張小姐估計，香港的景點或同樣人頭湧湧，稱香港再有演唱會舉辦時，才再考慮到訪。

▼9月30日9:00PM 澳門威尼斯人商場及美食廣場情況▼



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▼9月30日 觀塘APM商場人流▼



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▼9月30日 港人中秋節翌日北上深圳消費▼



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▼9月30日 港人中秋節翌日到澳門遊玩▼

